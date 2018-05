NBA. Russell, Magic, Bird i dwukrotnie on. LeBron James pisze finałową historię

Obecny sezon NBA jest 72. w historii i jak dotąd tylko pięciu drużynom udało się cztery lata z rzędu grać w ligowych finałach. Dwóm z nich dowodził fenomenalny LeBron James, który w latach 2011-2014 do kończącej play-offy serii doprowadził Miami Heat, w nocy z niedzieli na poniedziałek powtórzył to osiągnięcie jako gracz Cleveland Cavaliers, z którymi w finałach Wschodu pokonał Boston Celtics.

Na opisanie gry 33-letniego atlety coraz trudniej znaleźć słowa, wystarczy rzut oka na same statystyki. A te są po prostu monstrualne. "Król" w siódmym meczu serii z Bostonem nie zszedł z parkietu nawet na sekundę, zagrał pełne 48 minut, które uświetnił 35 punktami, piętnastoma zbiórkami, dziewięcioma asystami oraz dwoma blokami, dzięki czemu poprowadził Cavaliers do wygranej 87:79 i kolejnej serii o złoto. Już czwartej kolejnej.

Wcześniej tak bardzo regularny i niepokonany w Konferencji Wschodniej był podczas czteroletniej przygody w klubie z Miami. Jest więc jedynym zawodnikiem w historii ligi, który w czterech finałach z rzędu zagra w dwóch różnych klubach.

LeBronowi i jego zespołom do najlepszych pod względem finałowych serii z rzędu Boston Celtics sprzed ponad półwiecza jeszcze sporo jednak brakuje. "Celtowie" prowadzeni przez legendarnego Billa Russella, posiadacza aż jedenastu pierścieni, z meczu o ligowe mistrzostwo nie wypadli aż przez dekadę, od roku 1957 do 1966.

Kolejne tak absolutne, czteroletnie dominacje jednej konferencji przypadły na lata 80. i pamiętną rywalizację Los Angeles Lakers Earvina "Magica" Johnsona oraz Celtics Larry'ego Birda. Pierwsi na Zachodzie niepokonani pozostawali w latach 1982-1985, drudzy na Wschodzie od 1984 do 1987 roku.

Ogromną szansę na dołączenie do elitarnego grona mają broniący tytułu Golden State Warriors. Gracze z Oakland w nocy z poniedziałku na wtorek podejdą do kończącego finały Zachodu meczu numer siedem z Houston Rockets. Jeżeli wygrają, to czwarty rok z rzędu powalczą o trofeum Larry'ego O'Briena z dowodzonymi przez LeBrona Cavaliers.