NBA. Russell Westbrook z niesamowitym osiągnięciem

Russell Westbrook został pierwszym w historii NBA koszykarzem, który w więcej niż jednym sezonie miał średnie na poziomie triple-double. W zakończonych w środę rozgrywkach regularnych 2017/18 uzyskiwał 25,4 pkt, 10,3 asysty oraz 10,1 zbiórki.

Oscar Robertson w sezonie 1961/62 był pierwszym, który zakończył cykl ze średnimi dającymi triple-double. Nigdy więcej tego jednak nie powtórzył i przez lata wydawało się, że tak już zostanie.

Westbrook takim osiągnięciem popisał się jednak w poprzednich rozgrywkach, a teraz zrobił to ponownie. 29-letni rozgrywający Oklahoma City Thunder w ostatnim meczu potrzebował do tego 16 zbiórek. Ostatecznie wygrane spotkanie z Memphis Grizzlies 137:123 zakończył z dorobkiem sześciu punktów, 20 zbiórek i 19 asyst.

- Ludzie lubią drwić, że gonię za statystykami. Jeśli każdy mógłby mieć po 15, 20 zbiórek w meczu, to by je miał. Polecam każdemu spróbować tego dokonać, zamiast gadać takie rzeczy - powiedział po spotkaniu.

Najlepszym strzelcem sezonu został James Harden. Słynny brodacz z Houston Rockets średnio zdobywał 30,4 pkt. Drugie miejsce zajął Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 28,1, a trzecie LeBron James - 27,5.

Gwiazdor Cleveland Cavaliers po raz pierwszy w 15-letniej karierze wystąpił we wszystkich 82 meczach sezonu. W dodatku średnio na parkiecie przebywał blisko 37 minut - najwięcej ze wszystkich zawodników w NBA.

Łącznie 26 koszykarzy choć na chwilę zagrało w każdym spotkaniu, ale tylko ośmiu zawsze zaczynało je w podstawowym składzie. W tym wąskim gronie jest Marcin Gortat. Polski środkowy Washington Wizards słynie z żelaznego zdrowia, ale w obecnych rozgrywkach to jeden z niewielu pozytywnych aspektów w jego postawie.

34-letni łodzianin zanotował wyraźny regres. Częściowo wynika to ze zmiany stylu gry jego drużyny, ale z pewnością także wieku. Gortat średnio zdobywał tylko 8,4 pkt - to najmniej od czasu kiedy w grudniu 2010 roku przeniósł się z Orlando Magic do Phoenix Suns. Skuteczność rzutów z gry na poziomie 51,8 procent jest natomiast najgorsza od debiutanckiego sezonu 2007/08, w którym symbolicznie wystąpił tylko w sześciu meczach. Poprawił się jedynie w asystach - 1,8 na mecz.

Najlepsi koszykarze sezonu zasadniczego:

punkty

1. James Harden (Houston Rockets) 30,4

2. Amthony Davis (New Orleans Pelicans) 28,1

3. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 27,5

...

161. Marcin Gortat (Washington Wizards) 8,4

asysty

1. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) 10,3

2. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 9,1

3. James Harden (Houston Rockets) 8,8

...

130. Marcin Gortat (Washington Wizards) 1,8

zbiórki

1. Andre Drummond (Detroit Pistons) 16,0

2. DeAndre Jordan (LA Clippers) 15,2

3. Dwight Howard (Charlotte Hornets) 12,5

...

25. Marcin Gortat (Washington Wizards) 7,6

bloki

1. Anthony Davis (New Orleans Pelicans) 2,57

2. Kristaps Porzingis (New York Knicks) 2,40

3. Rudy Gobert (Utah Jazz) 2,30

...

56. Marcin Gortat (Washington Wizards) 0,74

przechwyty

1. Victor Oladipo (Indiana Pacers) 2,36

2. Paul George (Oklahoma City Thunder) 2,04

3. Eric Bledsoe (Milwaukee Bucks) 2,01

...

202. Marcin Gortat (Washington Wizards) 0,49

skuteczność rzutów z gry (proc.)

1. Clint Capela (Houston Rockets) 65,2

2. DeAndre Jordan (LA Clippers) 64,5

3. Montrezl Harrell (LA Clippers) 63,5

...

. Marcin Gortat (Washington Wizards) - niesklasyfikowany z powodu zbyt małej liczby rzutów

double-double

1. Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) 68

2. Andre Drummond (Detroit Pistons) 62

3. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) 59

...

35. Marcin Gortat (Washington Wizards) 15