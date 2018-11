NBA: San Antonio Spurs zastrzegą numer koszulki Manu Ginobilego

San Antonio Spurs uhonorują w marcu 41-letniego Argentyńczyka Manu Ginobilego, który spędził na parkietach koszykarskiej ligi NBA i jednocześnie w klubie z Teksasu 16 lat. Zastrzegą podczas meczu z Cleveland Cavaliers (28 marca) koszulkę z numerem 20.

Zdjęcie Manu Ginobili /Getty Images



Oznacza to, że żaden kolejny koszykarz "Ostróg" nie będzie mógł występować z tym numerem. 41-letni Ginobili, który czterokrotnie zdobył z Spurs mistrzostwo ligi (2003, 2005, 2007, 2014), pod koniec sierpnia ogłosił zakończenie kariery.



Będzie dziewiątym zawodnikiem San Antonio uhonorowanym w ten sposób. Jego poprzednicy to: Johnny Moore (00), Avery Johnson (6), James Silas (13), Sean Elliott (32), George Gervin (44), David Robinson (50), Bruce Bowen (12) i Tim Duncan (21).



Koszykarz, wybrany najlepszym sportowcem Argentyny w 2004 r., w minionym sezonie rozegrał 69 meczów, w których zdobywał średnio 7,5 pkt i miał 2,7 asyst. W poprzednich latach zmagał się z problemami zdrowotnymi, m. in. kontuzjami mięśni i stawu biodrowego.



W NBA w trakcie kariery rozegrał 1057 meczów w lidze za oceanem i zanotował łącznie 14043 pkt (średnio 13,3), 4001 asyst (średnio 3,8), 1392 przechwyty (średnio 1,3).



Na igrzyskach olimpijskich wywalczył z reprezentacją Argentyny złoty (2004) i brązowy medal (2008). Wystąpił też w IO w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016), a ta ostatnia rywalizacja była 13. międzynarodową imprezą w jego karierze. Ma w dorobku także wicemistrzostwo świata w Indianapolis (2002) i czwarte miejsce w Tokio (2006).