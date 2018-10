NBA. Siedem punktów Gortata, Clippers przegrali z Thunder

Marcin Gortat zdobył siedem punktów, a jego Los Angeles Clippers przegrali na wyjeździe z Oklahoma City Thunder 110:128 we wtorkowym meczu ligi koszykówki NBA. Zespół z "Miasta Aniołów" z bilansem 4-3 zajmuje dziewiąte miejsce w Konferencji Zachodniej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowy odcinek Wattsów! Wideo Eurosport

Gortat wyszedł na parkiet w podstawowej piątce, a łącznie przebywał na nim 19 minut. Trafił jeden rzut z gry i pięć z sześciu wolnych. Miał dwie zbiórki, asystę, blok, stratę i popełnił dwa faule.

Reklama

Clippers bardzo dobrze grali w pierwszej połowie, po której prowadzili 67:54. W trzeciej kwarcie ich gra kompletnie się jednak załamała i zdobyli w niej zaledwie 10 punktów.

Thunder natomiast w tym samym czasie powiększyli swoje konto aż o 39. Bezwzględnie wykorzystywali straty gości, których w całym meczu popełnili aż 24. Przejęli inicjatywę i w ostatniej odsłonie ich prowadzenie nawet przez moment nie było zagrożone.

Gospodarzy do triumfu poprowadzili Russell Westbrook i Paul George. Pierwszy zapisał na koncie 32 punkty, osiem asyst, cztery zbiórki i trzy przechwyty, a George również uzyskał 32 pkt, a także miał 12 zbiórek, cztery asysty i dwa bloki.

W ekipie Clippers na wyróżnienie zasługuje Włoch Danilo Gallinari - 27 pkt.

Kolejny mecz drużyna Gortata rozegra w czwartek, na wyjeździe z Philadelphia 76ers (4-4).

W kiepskiej formie są koszykarze Houston Rockets. Teksańczycy w poprzednim sezonie blisko byli zdetronizowania Golden State Warriors, a przed obecnym zaliczano ich do faworytów. Tymczasem we wtorek doznali piątej porażki w szóstym spotkaniu. Tym razem we własnej hali ulegli Portland Trail Blazers 85:104.

"W tym momencie po prostu gramy beznadziejnie. Nie mam dla was odpowiedzi na pytanie, czemu tak się dzieje. Musimy się temu przyjrzeć i dalej walczyć" - zwrócił się do dziennikarzy trener Rockets Mike D'Antoni.

"Jak już idzie źle, to na całego. Nie możemy jednak popadać w pesymizm. Trzeba jedynie zdiagnozować problem" - dodał Carmelo Anthony, który trafił tylko dwa z 12 rzutów z gry.

Pod nieobecność kontuzjowanego Jamesa Hardena najwięcej punktów dla "Rakiet" zdobył Chris Paul - 17. Dla zwycięzców po 22 pkt uzyskali Jusuf Nurkic i Damian Lillard. Bośniak miał także 10 zbiórek.

Dwa ciekawe mecze rozegrano w Konferencji Wschodniej. W Bostonie Kyrie Irving zdobył dla miejscowych Celtics 31 pkt przy świetnej skuteczności (10/16 z gry), a jego zespół wygrał z Detroit Pistons 108:105.

Wśród gości najlepszy był Blake Griffin - 24 pkt i 15 zbiórek. To jednak jego błąd przy wprowadzaniu piłki do gry na 10,5 s przed ostatnią syreną praktycznie przesądził o porażce "Tłoków".

W Toronto natomiast Raptors wygrali z Philadelphia 76ers 129:112. Kanadyjski klub do wygranej poprowadził Kawhi Leonard - 31 pkt i cztery przechwyty. Odpowiednie wsparcie zapewnili mu Kyle Lowry - 20 pkt i 12 asyst oraz Kameruńczyk Pascal Siakam - 15 pkt i 15 asyst.

"Szóstki" miały problem ze stratami. Popełniły ich 23, z czego aż 11 obciąża Australijczyka Bena Simmonsa. W takiej sytuacji na niewiele zdała się dobra gra innego Kameruńczyka w NBA Joela Embiida, który odnotował 31 pkt i 11 zbiórek.

Na Wschodzie z bilansem 7-0 prowadzi jedyna niepokonana w tym sezonie ekipa - Milwaukee Bucks. Konferencji Zachodniej przewodzą broniący tytułu Golden State Warriors (7-1). Obie drużyny we wtorek odpoczywały.

wkp/ pp/

Wyniki wtorkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Memphis Grizzlies - Washington Wizards 107:95

Boston Celtics - Detroit Pistons 108:105

Charlotte Hornets - Miami Heat 125:113

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 136:114

Houston Rockets - Portland Trail Blazers 85:104

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers 128:110

Orlando Magic - Sacramento Kings 99:107

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 129:112

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Toronto 7 1 .875

2. Boston 5 2 .714

3. Philadelphia 4 4 .500

4. Brooklyn 2 5 .286

5. New York 2 5 .286

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 7 0 1.000

2. Detroit 4 2 .667

3. Indiana 4 3 .571

4. Chicago 2 5 .286

5. Cleveland 1 6 .143

SOUTHEAST DIVISION

1. Charlotte 4 4 .500

2. Miami 3 3 .500

3. Orlando 2 5 .286

4. Atlanta 2 5 .286

5. Washington 1 6 .143

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 5 1 .833

2. Portland 5 2 .714

3. Utah 4 2 .667

4. Minnesota 3 4 .429

5. Oklahoma City 2 4 .333

PACIFIC DIVISION

1. Golden State 7 1 .875

2. Sacramento 5 3 .625

3. LA Clippers 4 3 .571

4. LA Lakers 2 5 .286

5. Phoenix 1 5 .167

SOUTHWEST DIVISION

1. New Orleans 4 2 .667

2. San Antonio 4 2 .667

3. Memphis 4 2 .667

4. Dallas 2 5 .286

5. Houston 1 5 .167