NBA. Sześć punktów Marcina Gortata, Wizards przegrali z Timberwolves

Marcin Gortat zdobył sześć punktów, a jego Washington Wizards we własnej hali przegrali z Minnesota Timberwolves 111:116. Stołeczni koszykarze w obecnym sezonie ligi NBA mają 38 zwycięstw i 30 porażek. W Konferencji Wschodniej zajmują piąte miejsce.

Zdjęcie Kadr z meczu Washington Wizards - Chicago Bulls. Marcin Gortat w walce o piłkę /AFP

Gortat na parkiecie przebywał 24 minuty i trafił dwa z trzech rzutów z gry oraz oba wolne. Dorobek polskiego środkowego uzupełniają dwie zbiórki, dwa bloki i asysta. Popełnił trzy faule.

Zarówno Gortat, jak i jego zmiennik Francuz Ian Mahinmi nie potrafili zatrzymać Karla-Anthony'ego Townsa. 22-latek zdobył dla "Leśnych Wilków" 37 punktów, przy świetnej skuteczności 13/17 z gry. Miał również dziesięć zbiórek.

"Najbardziej cieszę się ze zwycięstwa, bo to jest ostateczny cel. Fajnie jest zdobyć mnóstwo punktów i wygrać, ale jeśli uzyskasz nawet 50, ale zespół przegra, to nic to nie znaczy" - podkreślił bohater wieczoru.

Mimo świetnej gry Townsa długo wydawało się, że to Wizards będą górą w tym spotkaniu. Na początku czwartej kwarty prowadzili bowiem różnicą dziesięciu punktów. Jednak właśnie wtedy gospodarzom przydarzył się okres wyjątkowo słabej gry. Timberwolves stratę zniwelowali w niespełna trzy minuty, a w końcówce zachowali więcej zimnej krwi.

Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Markieff Morris - 27 pkt.

Kolejny mecz zespół Gortata rozegra już w środę, na wyjeździe z Boston Celtics (46-21).

We wtorek do bardzo elitarnego grona dostał się Russell Westbrook. 29-letni rozgrywający Oklahoma City Thunder został czwartym zawodnikiem w historii NBA, który sto razy uzyskiwał tzw. triple-double. Wcześniej tej sztuki dokonali: Oscar Robertson (181 razy), Magic Johnson (138) i Jason Kidd (107).

W wygranym przez jego zespół wyjazdowym starciu z Atlanta Hawks 119:107 na swoim koncie zapisał 32 pkt oraz po 12 asyst i zbiórek. Jego wyczyn docenili nawet kibice rywali, którzy urządzili mu owację na stojąco.

"Dziękuję Bogu za każdym mecz, w którym mogłem wystąpić. Kocham to robić i nigdy nie traktuję tego, jako coś, co mi się należy. Gdy byłem dzieckiem, nawet nie marzyłem, że będę grał w NBA. Każde spotkanie jest więc dla mnie czymś wyjątkowym" - powiedział Westbrook.

W Konferencji Wschodniej na pierwszym miejscu jest Toronto Raptors (50-17). Kanadyjski zespół pokonał na wyjeździe Brooklyn Nets 116:102, a najlepszym w jego szeregach był Litwin Jonas Valanciunas - 26 pkt i 14 zbiórek. Na Zachodzie przewodzą koszykarze Houston Rockets (53-14), którzy minionej nocy odpoczywali.

Wyniki wtorkowych meczów NBA:

Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 111:116

Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder 107:119

Brooklyn Nets - Toronto Raptors 102:116

Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 106:112

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 112:103

New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 119:115

New York Knicks - Dallas Mavericks 97:110

Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 98:101

Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers 107:129

San Antonio Spurs - Orlando Magic 108:72

Utah Jazz - Detroit Pistons 110:79

Tabele ligi NBA EASTERN CONFERENCE ATLANTIC DIVISION 1. x-Toronto 50 17 .746 2. x-Boston 46 21 .687 3. Philadelphia 36 30 .545 4. New York 24 44 .353 5. Brooklyn 21 47 .309 CENTRAL DIVISION 1. Indiana 40 28 .588 2. Cleveland 39 28 .582 3. Milwaukee 36 31 .537 4. Detroit 30 37 .448 5. Chicago 23 44 .343 SOUTHEAST DIVISION 1. Washington 38 30 .559 2. Miami 36 32 .529 3. Charlotte 29 39 .426 4. Atlanta 20 48 .294 5. Orlando 20 48 .294 WESTERN CONFERENCE NORTHWEST DIVISION 1. Portland 41 26 .612 2. Oklahoma City 41 29 .586 3. Minnesota 40 29 .580 4. Utah 38 30 .559 5. Denver 37 31 .544 PACIFIC DIVISION 1. x-Golden State 51 16 .761 2. LA Clippers 37 29 .561 3. LA Lakers 31 36 .463 4. Sacramento 21 47 .309 5. Phoenix 19 50 .275 SOUTHWEST DIVISION 1. x-Houston 53 14 .791 2. New Orleans 39 28 .582 3. San Antonio 38 30 .559 4. Dallas 22 46 .324 5. Memphis 18 49 .269 x - zapewniony udział w play-off