NBA. Szósta z rzędu wygrana Denver Nuggets

Koszykarze Denver Nuggets pokonali Portland Trail Blazers 88:82 w poniedziałkowym meczu NBA i odnieśli szóste zwycięstwo z rzędu. Z kolei New Orleans Pelicans po wygraniu z Los Angeles Clippers 113:110 awansowali do fazy play off po trzech latach przerwy.

Zdjęcie Jamal Murray /AFP

"To był kolejny trudny mecz w walce o play off. Była to fizyczna walka przez 48 minut" - powiedział trener Nuggets Michael Malone.

Jego podopieczni walczą o ostatnie miejsce premiujące awansem do play off w Konferencji Zachodniej z zespołem Minnesota Timberwolves. Ten z kolei pokonał u siebie Memphis Grizzlies 113:94. Przed ostatnią kolejką fazy zasadniczej Nuggets i Timberwolves mają taki sam bilans i współczynnik.

W środę, w ostatniej kolejce rundy zasadniczej oba zespoły spotkają się w Minneapolis. W przypadku zwycięstwa Nuggets, ten zespół awansuje do play off po raz pierwszy od pięciu lat.

"W przerwie meczu uczciwie powiedziałem moim zawodnikom, że jeśli przegramy, będziemy poza play off. Wiedziałem, że nasi rywale w walce o awans wygrali swoje mecze i czułem, jakbyśmy grali o życie" - przyznał Malone.

Z kolei Trail Blazers mimo porażki pozostało na trzecim miejscu w tabeli Konferencji Zachodniej. Jednak w ostatniej kolejce ten zespół może wyprzedzić Utah Jazz.

"Nie martwię się tą porażką. W ostatniej kolejce podejmujemy u siebie Utah i prawdopodobnie zakończymy rundę na trzecim miejscu" - przyznał bośniacki środkowy zespołu z Portland Jusuf Nurkic, który w poniedziałkowym meczu zdobył 20 punktów i zaliczył 19 zbiórek.

Z kolei Minnesotę Timberwolves poprowadził do zwycięstwa Karl-Anthony Towns, który zdobył 24 punkty i zaliczył 18 zbiórek.

Udział w play off zapewnili sobie zespół New Orleans Pelicans po pokonaniu Los Angeles Clippers 113:110. Zespół z Nowego Orleanu wywalczył drugi awans do play off w ciągu ostatnich siedmiu lat. W tym sezonie udało się to osiągnąć pomimo braku DeMarcusa Cousinsa, który w styczniu doznał kontuzji ścięgna Achillesa. W poniedziałkowym meczu Anthony Davis zdobył 28 punktów, a Nikola Mirotic zaliczył double-double (24 punkty i 16 zbiórek).

Ósme, ostatnie miejsce premiowane udziałem w play off w Konferencji Wschodniej zajmuje zespół Washington Wizards, który może jeszcze awansować na szóste. W środowym spotkaniu zagra z ostatnim zespołem Konferencji Wschodniej Orlando Magic.





Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Detroit Pistons - Toronto Raptors 98:108

Brooklyn Nets - Chicago Bulls 114:105

Miami Heat - Oklahoma City Thunder 93:115

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 109:123

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 102:86

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 113:94

San Antonio Spurs - Sacramento Kings 98:85

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 88:82

Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 100:113