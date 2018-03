NBA. Trzy punkty Gortata, klęska Wizards w Miami

Marcin Gortat zdobył trzy punkty, a jego Washington Wizards na wyjeździe przegrali z Miami Heat aż 102-129. Stołeczni koszykarze w obecnym sezonie ligi NBA mają 38 zwycięstw i 29 porażek. W Konferencji Wschodniej zajmują piąte miejsce.

Zdjęcie Marcin Gortat nie ma teraz dobrej passy /AFP

Gortat na parkiecie przebywał 17 minut i trafił jeden z sześciu rzutów z gry oraz jeden z dwóch wolnych. Dorobek polskiego środkowego uzupełniają trzy zbiórki i asysta. Miał także dwie straty i popełnił jeden faul.

Wizards zaprezentowali się bardzo słabo. Nawet przez moment w tym meczu nie prowadzili, a w pewnym momencie ich strata wynosiła aż 38 punktów. Pewnym usprawiedliwieniem może być to, że był to trzeci mecz "Czarodziejów" w ostatnich pięciu dniach.

- Jestem rozczarowany sobą oraz zawodnikami. Chyba nikt na świecie nie zdołałby wygrać meczu, prezentując się tak słabo jak my. To co pokazaliśmy było niedopuszczalne - podkreślił trener Wizards Scott Brooks.

Ośmiu zawodników Heat uzyskało co najmniej dziesięć punktów, a najwięcej - 20 - James Johnson. Wśród pokonanych najskuteczniejszy był Jodie Meeks - 23 pkt.

Kolejny mecz zespół Gortata rozegra we wtorek, we własnej hali z Minnesota Timberwolves (38-29).

Koszykarze Memphis Grizzlies (18-48) ponieśli w sobotę 17. porażkę z rzędu. Tym razem ulegli na wyjeździe Dallas Mavericks 80-114. Najdłuższa seria przegranych meczów w historii Grizzlies wyniosła 23 i zdarzyła się w sezonie 1995/96, kiedy zespół debiutował w NBA, a swoją siedzibę miał wówczas w Vancouver.

W Konferencji Zachodniej na pierwszym miejscu jest Houston Rockets (51-14), a na Wschodzie przewodzi Toronto Raptors (48-17). Obie drużyny minionej nocy odpoczywały.