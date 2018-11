NBA. Weteran Tyson Chandler dołączy do Los Angeles Lakers

Szefowie Phoenix Suns i środkowy zespołu "Słońc" Tyson Chandler osiągnęli porozumienia w sprawie wykupienia ostatniego roku kontraktu tego 36-letniego koszykarza. Amerykańskie media informują jednocześnie, że w ciągu najbliższych dni Chandler dołączy do Los Angeles Lakers.

Chandler w drużynie z Arizony występował od lata 2015 roku, gdy podpisał czteroletni kontrakt o wartości 52 milionów dolarów. Suns są jednak obecnie jedną z najgorszych zespołów w całej lidze NBA, a na pozycji środkowego jak najwięcej minuty gry potrzebuje wybrany z pierwszym numerem w tegorocznym drafcie Deandre Ayton.

To otworzyło możliwość Chandlerowi do przedwczesnej zmiany pracodawcy i poszukania zespołu, w którym będzie mógł jeszcze walczyć o najwyższe cele. Takim mają być właśnie Los Angeles Lakers, których barwy od tego sezonu reprezentuje słynny Lebron James. "Jeziorowcy" zaczęli co prawda rozgrywki od bilansu czterech zwycięstw i pięciu porażek, lecz oczekuje się, że z każdym tygodniem powinni prezentować się lepiej, a pozyskanie Chandlera pomoże im w walce podkoszowej. To właśnie ten element uznawany jest za jedną z największych słabości zespołu z Kalifornii, a Chandler ma w nim pełnić rolę zmiennika Javale McGee, dotychczas jedynego typowego środkowego w ich składzie.

38-letni center występuje w lidze NBA od sezonu 2011/2002. W swojej karierze grał dla Chicago Bulls, New Orleans Hornets, Charlotte Bobcats, Dallas Mavericks i New York Knicks. Z zespołem Mavericks zdobył mistrzostwo NBA w sezonie 2011/2012, a rok później, już jako koszykarz New York Knicks, został wybrany najlepszym obrońcą ligi.

W bieżących rozgrywkach Chandler wystąpił w siedmiu spotkaniach, w których notował 3,7 punktu i 5,6 zbiórki na mecz. Z kolei w minionym sezonie zagrał w 46 spotkaniach, w których zdobywał średnio 6,5 punktu i zbierał 9,1 piłki.

Wojciech Malinowski