NBA. Wizards z Gortatem zagrają w styczniu w Londynie

Zespół Washington Wizards, w którym występuje jedyny Polak w NBA Marcin Gortat zmierzy się 17 stycznia w Londynie z New York Knicks w meczu sezonu zasadniczego. Stolica Wielkiej Brytanii dziewiąty raz będzie gościć koszykarzy najlepszej ligi świata.

"Czarodzieje" wystąpią w Londynie po raz pierwszy, dla nowojorczyków będzie to trzeci mecz w tym mieście. Poprzednio Knicks grali tu z Detroit Pistons w 2013 roku i Milwaukee Bucks w 2015.

Gwiazdą drużyny z Nowego Jorku jest Łotysz Kristaps Porzingis.

Wizards i Knicks nie mają za sobą dobrego sezonu. Stołeczni zawodnicy mieli walczyć o najwyższe cele, część zasadniczą zakończyli dopiero na ósmym miejscu w Konferencji Wschodniej - ostatnim dającym prawo gry w fazie play off. W pierwszej rundzie ulegli Toronto Raptors 2-4. Knicks po raz kolejny nie zakwalifikowali się do play off.

W swoim 11. sezonie w lidze NBA Gortat zagrał we wszystkich 82 spotkaniach, w których zdobywał średnio 8,4 pkt i miał 7,6 zbiórek.