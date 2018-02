New York Knicks nadal najdroższym zespołem w NBA

Mimo że kibice New York Knicks już pięć lat czekają na awans swojej drużyny do rozgrywek fazy play off, to klub z Nowego Jorku po raz trzeci z rzędu został uznany za najbardziej wartościowy w corocznym zestawieniu magazynu "Forbes". Wartość Knicks wyceniono na 3,6 miliarda dolarów.

Zdjęcie Michael Beasley, New York Knicks /Getty Images

3,6 miliarda to o 9 procent więcej niż przed rokiem. Jako główny powód wyższej wyceny podano odnowienie słynnej hali Madison Square Garden, w której swoje mecze rozgrywa nowojorski zespół. Remont obiektu pozwolił podwyższyć dochody ze sprzedaży biletów, a także kontraktów sponsorskich.

Reklama

Kolejne miejsca w zestawieniu "Forbesa" zajęli Los Angeles Lakers (3,3 mld), aktualni mistrzowie NBA Golden State Warriors (3,1 mld), Chicago Bulls (2,6 mld) i Boston Celtics (2,5 mld).

Dziennikarze magazynu wycenili średnią wartość klubu ligi NBA na 1,65 miliarda dolarów, co jest rekordem w historii tego typu zestawień. To kwota o 22 procent wyższa niż przed rokiem i aż trzy razy większa niż było to jeszcze zaledwie pięć lat temu.

Tegoroczne zestawienie jest jednocześnie pierwszym w historii, w którym każdy z 30 zespołów najlepszej koszykarskiej ligi świata wyceniono na minimum miliard dolarów. W dużej mierze to efekt rekordowego kontraktu telewizyjnego, który obowiązuje od sezonu 2016/2017 i na mocy którego stacje ESPN i TNT zapłacą lidze łącznie aż 24 miliardy dolarów.

Zdaniem "Forbesa" tylko jeden zespół, sklasyfikowany w rankingu na 15. miejscu Cleveland Cavaliers (1,3 mld), przyniósł w ubiegłym roku straty. W przypadku "Kawalerzystów" spowodowane to było nadmiernie wysokimi płacami i związanym z tym karnym podatkiem narzuconym przez ligę NBA.

Wojciech Malinowski