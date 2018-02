Nikola Jokić z najszybszym triple-double w historii NBA

Koszykarze Denver Nuggets aż 24 razy trafili za trzy punkty w wygranym wyjazdowym spotkaniu z Milwaukee Bucks 134:123. Ojcem zwycięstwa był Serb Nikola Jokić, który uzyskał najszybsze tzw. triple-double w historii ligi NBA.

Jokić, którego dla NBA odkrył polski skaut Rafał Juć, miał dwucyfrowe statystyki w trzech elementach gry już na 1.54 min przed końcem drugiej kwarty. Potrzebował na to 14 minut i 33 sekundy, co jest najszybciej uzyskanym triple-double w rozgrywkach. Dotychczasowy rekord wynosił 17 minut i od 1955 roku należał do Jima Tuckera z Syracuse Nationals.

22-letni serbski środkowy mecz kończył z dorobkiem 30 pkt, 15 zbiórek i rekordową w karierze liczbą 17 asyst. To jego piąte triple-double w sezonie. Podobne osiągnięcie odnotował we wtorek w wygranym meczu z San Antonio Spurs.

- Nie kierowała mną żadna specjalna motywacja. Po prostu zacząłem dobrze i trafiałem. Grałem w ten sam sposób jak zawsze. Może byłem nieco bardziej agresywny - powiedział Jokić.

Podobnym wyczynem popisał się gwiazdor Milwaukee, 23-letni Grek Giannis Antetokounmpo - zdobył 36 pkt, miał 11 zb. i 13 as., a także trzy bloki. To jego pierwsza "tripla" w sezonie.

Dopiero trzeci raz w historii ligi zdarzyło się, że gracze przeciwnych zespołów w jednym spotkaniu mieli triple-double. Wcześniej uczynili to Oscar Robertson i Richie Guerin w 1961 oraz Johnny Kerr i Dave DeBusschere w 1965.

Gary Harris dodał dla Denver 28 pkt, a Jamal Murray - 26. Nuggets wygrali trzeci raz z rzędu. Trafili 24 z 40 rzutów za trzy punkty (60 procent). Jednego celnego zabrakło im do ligowego rekordu.

W ekipie Bucks wyróżnili się także Eric Bledsoe - 27 i Khris Middleton - 17. Gospodarze trafili 53,3 procent rzutów z gry, ale nie potrafili przeciwstawić się kanonadzie rywali z dystansu. Sami trafili dziewięć z 26 takich prób.

W drugim czwartkowym meczu Minnesota Timberwolves wygrali na własnym parkiecie z Los Angeles Lakers 119:111. W ekipie gospodarzy wyróżnili się byli gracze Chicago Bulls Taj Gibson - 28 pkt i Jimmy Butler - 24 oraz Jeff Teague - 20. Najskuteczniejszymi zawodnikami "Jeziorowców" byli Julius Randle - 23 i Chorwat Ivica Zubac - 19 i 11 zb. Dla 20-letniego środkowego z Bałkanów, który trafił wszystkie osiem rzutów z gry, to punktowy rekord sezonu. W poprzednich 17 spotkaniach zdobył w sumie 23 pkt.

Były to ostatnie mecze w lidze NBA przed przerwą na Mecz Gwiazd (16-18 lutego). Koszykarze wrócą do rywalizacji 22 lutego.

Wyniki czwartkowych meczów:

Milwaukee Bucks - Denver Nuggets 123:134

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 119:111

