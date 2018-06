Prawie pół miliona dolarów na szampany, czyli Golden State Warriors świętowali tytuł

Wygrywanie w zawodowym sporcie nigdy się nudzi, i to nawet jeżeli dominuje się rozgrywki drugi raz z rzędu i trzeci w ciągu czterech ostatnich lat. Jak informuje TMZ Sports, gracze Golden State Warriors na świętowanie zwycięstwa w NBA przeznaczyli szampany, których łączna wartość przekraczała 400 tysięcy dolarów.

Okazję do tak kosztownej imprezy gracze Warriors mieli tuż po czwartym meczu finałów ligi, w którym pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 108 do 85 i zamknęli decydującą serię bez jakiejkolwiek porażki. Ostatni raz „sweep” w finałach NBA zdarzył się w 2007 roku, więc zawodnicy prowadzeni przez Steve’a Kerra mieli powody do świętowania.

Plotkarski serwis TMZ dotarł do listy trunków, którym mistrzowie najlepszej koszykarskiej ligi świata umilili sobie czas po zdemolowaniu Cavaliers. Znajdowało się na niej 300 butelek wina musującego Moet & Chandon, 150 Golden Luminous magnum oraz tyle samo butelek Nectar Imperial Rose magnum. Jeżeli wierzyć obliczeniom amerykańskich dziennikarzy, tak okazała liczba ekskluzywnych szampanów miała kosztować klub i samych zawodników ponad 400 tysięcy dolarów.

Wartościowe trunki nie były jednak przez Warriors tylko spożywane. Stephen Curry, Kevin Durant i reszta podczas świętowania kolejnego mistrzostwa oblewali siebie nawzajem znacznymi ilościami tych właśnie szampanów, czym klub nie omieszkał pochwalić się na swoim koncie na Twitterze. „Chcecie poznać, jak wygląda szatnia mistrzów NBA” – w ten sposób wideo z celebracji tytułu opisano.