Wreszcie dobry mecz Gortata, Wizards pokonali Pacers

Marcin Gortat zdobył 18 punktów, a jego Washington Wizards wygrali we własnej hali z Indiana Pacers 109-102. To był najlepszy mecz jedynego polskiego koszykarza w NBA od 3 stycznia, kiedy uzyskał 21 pkt.

Zdjęcie Marcin Gortat /Getty Images



Gortat przebywał na parkiecie 25 minut i trafił sześć z ośmiu rzutów z gry oraz wszystkie sześć wolnych. Jego dorobek uzupełnia osiem zbiórek, cztery asysty oraz po jednym bloku i przechwycie. Miał także jedną stratę i popełnił jeden faul.



34-letni łodzianin zdobył w sobotę więcej punktów niż łącznie w czterech poprzednich meczach.Pacers prowadzili tylko na samym początku spotkania. Później gospodarze osiągnęli nawet 21-punktową przewagę i kontrolowali przebieg gry. W ostatniej kwarcie ich prowadzenie nawet przez moment nie było zagrożone.

W ekipie "Czarodziejów" nieznacznie skuteczniejszy od Gortata był tylko Bradley Beal - 19 pkt. Wśród pokonanych najlepszy był rezerwowy Lance Stephenson - 25 pkt. Wizards z bilansem 40 zwycięstw i 30 porażek zajmują w Konferencji Wschodniej czwarte miejsce.

- Do końca sezonu zasadniczego pozostało nam już tylko 12 meczów i jak najwięcej z nich musimy wygrać. Nie będzie to łatwe, bo w wielu z nich będziemy rywalizowali z silnymi zespołami. Musimy jednak walczyć, a jeśli będziemy się prezentowali tak jak dziś, to wszystko powinno być dobrze - powiedział Gortat gazecie "Washington Post".

Ekipa Polaka kolejny mecz rozegra w środę, na wyjeździe z San Antonio Spurs (40-30).

Od Wizards tylko nieznacznie lepszy dorobek mają koszykarze Cleveland Cavaliers (40-29). Ubiegłoroczni finaliści wygrali na wyjeździe z Chicago Bulls 114-109, a najlepszy w ich szeregach tradycyjnie był LeBron James. 33-latek uzyskał 70. w karierze tzw. triple-double, na które tym razem złożyło się 33 punkty, 13 zbiórek i 12 asyst.

Pierwsze miejsce na Wschodzie zajmuje Toronto Raptors (52-17), a drugie Boston Celtics (47-22). Obie drużyny minionej nocy odpoczywały.

W Konferencji Zachodniej wciąż najlepsi są Houston Rockets (55-14). Teksańczycy w sobotę pokonali na wyjeździe New Orleans Pelicans 107-101, a znów bardzo dobrze zaprezentował się James Harden. Najskuteczniejszy zawodnik obecnego sezonu (średnio 30,9 pkt na mecz) na swoim koncie zapisał 32 pkt, 11 zbiórek i osiem asyst.

Po 19 kolejnych porażkach wreszcie udało się wygrać Memphis Grizzlies. We własnej hali niespodziewanie pokonali walczących o miejsce w fazie play off Denver Nuggets 101-94.