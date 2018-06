Akademie Cracovii i Jagiellonii Białystok ze wsparciem MSiT

Cracovia i Jagiellonia Białystok otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę infrastruktury treningowej, która ma służyć najmłodszym piłkarzom - poinformowała Ekstraklasa SA.

Wsparcie zostało udzielone w ramach ministerialnego programu mającego na celu rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego.

W przypadku Jagiellonii, aktualnego wicemistrza Polski, do programu zakwalifikowano budowę bazy treningowej przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku. Klub na realizację inwestycji otrzyma z ministerstwa 5,2 miliona złotych, wypłaconych w dwóch transzach do końca tego roku.

Jak poinformowała Jagiellonia na swojej stronie, ośrodek ma składać się z trzech boisk. Jedno pełnowymiarowe będzie posiadało sztuczną nawierzchnię oraz balon. Dwa pozostałe będą miały nawierzchnię naturalną, z czego pierwsze ma być pełnowymiarowe i podgrzewane, a wymiary drugiego wyniosą 68 na 33 metry.

Cracovia natomiast planuje budowę ośrodka treningowego w miejscowości Rączna, w gminie Liszki. We wcześniejszych zapowiedziach władze klubu planowały postawienie bazy na siedem boisk, w tym cztery pełnowymiarowe. Wśród nich przewidywane jest: jedno z podgrzewaną murawą, jedno ze sztuczną murawą, krytą pod balonem oraz jedno do tzw. siatkonogi. Do tego dochodzi kompleksowy ośrodek odnowy biologicznej i fizjoterapii. Na ten cel "Pasy" otrzymają 8 milionów podzielonych na trzy transze, wypłacone od 2018 do 2020 roku. Pierwsza łopata ma zostać wbita jeszcze w tym roku.