Bartosz Łosiak i Piotr Kantor wygrali turniej World Tour w Warszawie

Piotr Kantor i Bartosz Łosiak, nasz eksportowy duet siatkówki plażowej i zarazem pierwsza para rankingu FIVB, wygrali zawody World Tour w Warszawie. W finale Biało-Czerwoni ograli Brazylijczyków Vitora Goncalvesa Felipe i Evandro Goncalvesa Oliveirę Juniora (Brazylia) 2:1 (27:29, 21:13, 15:12). To drugi triumf w karierze siatkarzy plażowych, którzy jako pierwsza polska para wygrali imprezę cyklu w kraju.

Piotr Kantor i Bartosz Łosiak w półfinale warszawskich zawodów pokonali mistrzów świata z 2013 roku, Holendrów - Alexandra Brouwera i Roberta Meeuwsena 2:1 (21:17, 17:21, 15:12). W walce o złoto musieli stawić czoła Brazylijczykom Vitorowi i Evandro. Starcie było niezwykle zacięte, a pierwszą odsłonę Canarinhos wzięli po twardej walce w końcówce. W secie drugim to nasza para rozdawała karty i gładko uporała się z rywalami, by sięgnąć po triumf w tie-breaku i wziąć złoto w Warszawie.

Kantor (MKS Dąbrowa Górnicza) i Łosiak (Jastrzębie Borynia) po raz 13. w karierze, a czwarty w sezonie znaleźli się na podium zawodów WT. Triumfowali wcześniej raz - dwa lata temu w Rio de Janeiro.

To pierwszy medal polskiej pary zdobyty przed własną publicznością w turnieju World Tour. Po raz ostatni na podium w naszym kraju w tej rangi rozgrywkach stali Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel, którzy w 2011 roku sięgnęli po srebro podczas Grand Slamu w Starych Jabłonkach. Trzy lata temu w turnieju tej samej rangi w Olsztynie brąz zdobyły panie - Kinga Kołosińska i Monika Brzostek.



Kantor i Łosiak to para, która spośród biało-czerwonych duetów najdalej dotarła w czterogwiazdkowym turnieju World Tour w Warszawie. W drugiej rundzie odpadli Grzegorz Fijałek grający w parze z Michałem Brylem i po raz czwarty w tym sezonie skończyli turniej na 9. miejscu. Gdyby wygrali z czeską parą, wówczas w ćwierćfinale doszłoby do polsko-polskiej potyczki z Kantorem i Łosiakiem. Tak się jednak nie stało, bo Fijałek i Bryl ulegli parze z kraju naszych południowych sąsiadów - Ondrej Perusic/David Schweiner 0:2 (19:21, 13:21).



