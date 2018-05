Brianna Joelle Kiesel wzmocniła Pszczółkę Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Amerykańska koszykarska Brianna Joelle Kiesel, mająca za sobą występy w WNBA, w najbliższym sezonie ekstraklasy bronić będzie barw Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin.



24-letnia Amerykanka po występach w swojej uczelni w Pittsburgu przed trzema laty wybrana została w drafcie przez Tulsę Shock, a na parkietach WNBA występowała ponadto w Dallas Wings i Atlanta Dream.



Ostatnie dwa sezony spędziła w Europie, najpierw w węgierskim CMB Cargo Uni Gyor, z którym występowała w eurolidze, następnie w szwedzkim Umea Udominate, rywalizując w rozgrywkach EuroCup, m.in. z Artego Bydgoszcz i Basket 90 Gdynia.



O pozyskanie Kiesel bardzo zabiegał trener akademiczek Wojciech Szawarski.



"Oglądałem ją w wielu spotkaniach i od początku bardzo mi się podobała jej gra. Idealnie pasuje do wizji mojego zespołu. Potrafi świetnie kreować grę, a przy tym jest bardzo dobra w obronie. To jest koszykarka nominalnie grająca na pozycji rozgrywającej, ale będę mógł ją też przesuwać na pozycję rzucającej" - stwierdził na klubowym portalu szkoleniowiec Pszczółki.



Jest to pierwsza zagraniczna koszykarka zakontraktowana przez lubelską drużynę. Pierwszą natomiast z Polek, która zdecydowała się na kontynuowanie gry w klubie uniwersyteckim jest Dorota Mistygacz.