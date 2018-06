Challenger Poznań Open: Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału

Najwyżej rozstawiony polski tenisista Hubert Hurkacz (188. miejsce w rankingu ATP) pokonał Włocha Matteo Donatiego 6:3, 6:7 (5-7), 6:3 w drugiej rundzie challengera Poznań Open (pula nagród 64 tysiące euro) i awansował do ćwierćfinału.

Zdjęcie Hubert Hurkacz /Paweł Jaskółka /Newspix



Hurkacz jest jedynym Polakiem, któremu udało się awansować do drugiej rundy turnieju singlowego. 21-letni wrocławianin, który przed tygodniem dotarł do drugiej rundy French Open, w inauguracyjnym meczu w Poznaniu pokonał turniejową "dwójkę" - Argentyńczyka Guido Andreozziego 6:1, 7:5.



Jego kolejny przeciwnik Donati, który zajmuje miejsce w trzeciej setce rankingu ATP, okazał się bardziej wymagającym rywalem od Argentyńczyka. Kluczowym momentem trzeciego seta i całego spotkania było przełamanie podania Włocha przez Hurkacza w czwartym gemie. Polak wówczas objął prowadzenie 3:1, a chwilę później, nie bez problemów, wygrał gema przy swoim serwisie.



"Dzisiaj super grał mój przeciwnik, więc trzeba było wejść na bardzo wysoki poziom, żeby go pokonać. W drugim secie miałem okazję, ale cały czas Matteo niesamowicie walczył i bardzo ciężko było go przełamać. Świetnie zacząłem ten mecz i szybko zdobyłem przewagę. Potem była niesamowita walka, najważniejsze, że dla mnie zwycięska" - podsumował swój występ 21-letni wrocławianin.



Na ćwierćfinałowego rywala Hurkacz musi jeszcze poczekać, bowiem mecz ubiegłorocznego zwycięzca poznańskiego challengera Rosjanina Aleksieja Watutina z Niemcem Jeremy Jahnem został przerwany przy stanie 7:6 (7-4), 4:6. Pojedynek zostanie dokończony w piątek rano. Spotkanie z udziałem Hurkacza zaplanowano na godz. 18.



Do ćwierćfinału awansował również rozstawiony z nr 1 Japończyk Daniel Taro, który pokonał Francuza Mathiasa Bourgue 6:4, 6:2. Niespodzianką czwartkowych pojedynków była porażka Słowaka Martina Klizana (nr 3) z kwalifikantem Włochem Andreą Arnaboldim 3:6, 3:6.



Turniej potrwa do niedzieli.



Wynik II rundy gry pojedynczej: