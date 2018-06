Challenger Poznań Open: Hubert Hurkacz we wtorek zagra o drugą rundę

Najwyżej sklasyfikowany z polskich tenisistów Hubert Hurkacz (188. miejsce w rankingu ATP) we wtorek zmierzy się z Argentyńczykiem Guido Andreozzim w meczu pierwszej rundy tenisowego challengera Poznań Open z pulą nagród 64 tys. euro.

Zdjęcie Hubert Hurkacz /AFP

Hurkacz do Poznania przyleciał niemal prosto w Paryża, gdzie osiągnął życiowy sukces awansując do drugiej rundy French Open. Przegrał w niej z rozstawionym z nr 3 Chorwatem Marinem Cilicem 2:6, 2:6, 7:6 (7-3), 5:7.



21-letni zawodnik z Wrocławia nie miał jednak szczęścia w losowaniu, bowiem już w pierwszej rundzie zmierzy się z rozstawionym z nr 2 Andreozzim, który w Paryżu również odpadł w drugiej rundzie. Ten mecz odbędzie się we wtorek na korcie centralnym Parku Tenisowego Olimpia ok. godz. 18. Cztery godziny wcześniej Paweł Ciaś, który otrzymał od organizatorów "dziką kartę" spotka się z Victorem Estrellą Burgosem z Dominikany.



Pozostali dwaj polscy tenisiści swoje pojedynki rozegrają w środę. Kamil Majchrzak zmierzy się z kwalifikantem Niemcem Jeremy Jahnem, a Michał Dembek z Włochem Matteo Donatim.



Z przyjazdu do Poznania zrezygnował Niemiec Florian Mayer, który miał być turniejową "jedynką". Najwyżej rozstawionym zawodnikiem będzie Japończyk Taro Daniel (82. miejsce w rankingu ATP).



Pięciu Polaków startowało w eliminacjach, ale tylko Maciejowi Rajskiemu udało się awansować do drugiej rundy, w której uległ Włochowi Andrei Arnaboldiemu 1:6, 4:6.



Poznań Open to po challengerze w Szczecinie drugi największy męski turniej w Polsce. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na istotną zmianę. Impreza, który dotąd rozgrywana była w połowie lipca, odbędzie się na początku czerwca.