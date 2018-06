Diego Maradona: Jorge Sampaoli może nie wracać do Argentyny

Legenda futbolu Diego Maradona bardzo surowo ocenił grę reprezentacji Argentyny w pierwszym meczu mundialu w Rosji przeciwko Islandii (1:1). Winę za to - jego zdaniem - ponosi wyłącznie selekcjoner Jorge Sampaoli.

"Grając w ten sposób Sampaoli może nie wracać do Argentyny. To hańba. Nie przygotować się do meczu wiedząc, że Islandczycy mają 1,90 cm wzrostu... Mam wrażenie, że w drużynie panuje zła atmosfera" - powiedział Maradona na antenie wenezuelskiej stacji telewizyjnej Telesur.



Kapitan reprezentacji mistrzów świata z 1986 roku nie chciał krytykować Lionela Messiego, który w kluczowym momencie sobotniego meczu w Moskwie nie wykorzystał rzutu karnego, ani innych zawodników.



"Nie obwiniam graczy. Mogę krytykować brak pracy. Ale powtarzam, nie winię graczy, tym bardziej Messiego, który dał z siebie wszystko. Ja sam zmarnowałem pięć rzutów karnych z rzędu, a pozostałem Diego Armando Maradoną" - dodał.



Bardzo ważny dla Argentyńczyków będzie drugi mecz grupowy, 21 czerwca w Niżnym Nowogrodzie z Chorwacją, która w sobotę pokonała Nigerię 2:0. Drużyna Sampaolego zmierzy się z Nigeryjczykami 26 czerwca w Sankt Petersburgu na zakończenie rywalizacji grupowej.