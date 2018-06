Dominika Owczarzak i Julia Adamowicz zawodniczkami Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Mające za sobą występy w reprezentacji Polski, 24-letnie Dominika Owczarzak i Julia Adamowicz są kolejnymi koszykarkami, które w najbliższym sezonie w ekstraklasie będą bronić barw Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin.



Dla rozgrywającej Owczarzak jest to powrót do Lublina, gdzie w zespole akademiczek grała przez dwa sezony (2015/16 i 2016/17) będąc zawodniczką pierwszej piątki i zdobywając z Pszczółką w 2016 roku Puchar Polski. W tym drugim z sezonów uzyskała w ekstraklasie średnią punktową 9,3 i 5,1 asyst.



Wcześniej wychowanka MUKS Poznań występowała w CCC Polkowice zdobywając m.in. mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski. Przed rokiem, razem z trenerem Krzysztofem Szewczykiem, przeniosła się do krakowskiej Wisły Can Pack, ale już w siódmym meczu zerwała więzadła krzyżowe w kolanie.



Teraz lubiana przez lubelskich kibiców zawodniczka zdecydowała się na powrót do Lublina uważając, iż - co wyraziła w wypowiedzi opublikowanej na klubowej stronie internetowej - "jest to najlepsze miejsce na odbudowę po kontuzji, jaka mi się przytrafiła".



Niska skrzydłowa, mierząca 179 cm Julia Adamowicz w ekstraklasie grała w siedmiu sezonach, w ostatnim będąc zawodniczką wicemistrzowskiego Artego Bydgoszcz. Kontrakty z Pszczółką Polski Cukier AZS UMCS Lublin wcześniej podpisały Dorota Mistygacz i Magdalena Szajtauer oraz Amerykanka Brianna Joelle Kiesel mająca za sobą występy w WNBA.