ERC: Aleksiej Łukjaniuk liderem Rajdu Akropolu

Lider mistrzostw Europy Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (Ford Fiesta R5) prowadzi po pierwszym etapie w Rajdzie Akropolu, trzeciej rundzie cyklu. Pecha miał Łukasz Habaj (Ford Fiesta R5), który na drugim odcinku specjalnym uszkodził chłodnicę i nie dojechał do mety.



Na drugiej pozycji po piątkowych odcinkach jest Norweg Eyvind Brynildsen (Ford Fiesta R5), który traci do lidera już 33,5 s, a na trzeciej Fin Juso Nordgren (Skoda Fabia R5) - strata 38,4 s.



Łukjaniuk jest liderem pomimo tego, że na pierwszym odcinku także on miał pecha, przebił oponę i uplasował się na 20. pozycji ze stratą prawie 13 s. Ale drugi OS był popisem Rosjanina - drugiego na mecie Brynildsena pokonał o 44,5 s i objął prowadzenie.



Z Polaków najwyżej na ósmej pozycji jest sklasyfikowany lider mistrzostw Polski Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia R5) ze stratą 51,3 s. Dziewiąty jest Hubert Ptaszek (Skoda Fabia R5) - 57,2.



Tegoroczna trasa Rajdu Akropolu liczy 12 odcinków specjalnych o łącznej długości 237,7 km. Wraz z dojazdami ma ponad 860 km.



W sobotę i niedzielę w programie jest dziesięć odcinków specjalnych, wszystkie szutrowe.



W rajdzie nie jedzie najlepszy w poprzednim sezonie w Grecji i w ME Kajetan Kajetanowicz. Kierowca z Ustronia po zdobyciu trzy razy z rzędu tytułu mistrza Europy, w tym roku będzie startował w mistrzostwach świata w WRC2. Sezon rozpocznie za tydzień występem w Rajdzie Sardynii.



W tym roku w kalendarzu ME znalazło się osiem rund. Siódmą - w drugiej połowie września - będzie rozgrywany na trasach w rejonie Mikołajek Rajd Polski, który stracił rangę mistrzostw świata po sezonie 2017.