Festiwal szachowy im. Najdorfa: Ponad 500 zawodników z 22 krajów w Warszawie

Ponad 500 szachistów z 22 krajów rozpoczęło rywalizację w XVIII Międzynarodowym Festiwalu im. Mieczysława Najdorfa w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej w Warszawie. Udział w nim bierze niemalże cała krajowa kadra. Ostatnie partie zaplanowano na 16 lipca.



Turnieje A, B i C rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie dziewięciu rund w tempie 90 minut, natomiast w grupie D - siedmiu rund. Fundusz nagród pieniężnych wynosi ogółem 64 tys. zł.

Najwyższe rankingi mają: Saleh Salem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - 2642, Mateusz Bartel (Polonia Wrocław) - 2604 i Jacek Tomczak (Akademia Szachowa Gliwice) - 2600, natomiast z grona kobiet Monika Soćko (KSz HETMAN Katowice) - 2464.

W turnieju A rywalizuje 135 zawodników. Aż 18 przyjechało z Indii - kraju, w którym popularność wielokrotnego mistrza świata Viswanathana Ananda zaowocowała wysypem szkółek szachowych.

Przez wszystkie dni tygodnia rundy rozpoczynać się będą o godz. 17, z wyjątkiem ostatniej, w poniedziałek 16 lipca o godz. 9.

Mieczysław Najdorf urodził się 15 kwietnia 1910 roku w Warszawie w rodzinie żydowskiej. Dzieciństwo spędził w Grodzisku Mazowieckim, gdzie mieszkała jego matka. W olimpiadach szachowych występował w polskiej drużynie do 1939 roku. Zdobył wówczas srebrny medal w Buenos Aires (wcześniej w 1935 i 1937 roku brązowe). Wojna zastała go w trakcie turnieju w Argentynie, gdzie pozostał, nie mogąc wrócić do kraju. Niemieccy okupanci wymordowali całą jego rodzinę.



W 1950 roku Najdorf został zakwalifikowany do elitarnego grona 27 najlepszych na świecie zawodników, którym Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) przyznała tytuły arcymistrza. Był rekordzistą, jeśli chodzi o symultany. W tym sam roku w Sao Paulo grał na 250 planszach jednocześnie, osiągając imponujący wynik - 226 zwycięstw, 14 remisów i 10 porażek. Zmarł 5 lipca 1997 roku w Maladze.