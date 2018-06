Heimir Hallgrimsson: Afrykańskie zespoły są nie do zabiegania

Selekcjoner reprezentacji Islandii Heimir Hallgrimsson jest pełen uznania dla siły fizycznej Ghany, z którą w czwartek jego zespół zremisował 2:2 w meczu towarzyskim w Reykjaviku. "Oni są nie do zabiegania i nigdy się nie męczą" - powiedział.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Droga Króla". Magiczna broń Senegalu. Wideo Eurosport

Islandia prowadziła po pierwszej połowie 2:0 i Hallmgrimsson był bardzo zadowolony z - jak powiedział - świetnej gry swoich zawodników, dla których był to ostani sprawdzian przed mundialem.



"W drugiej jednak uszło z nich powietrze, tak jakby nastąpiło odcięcie prądu i kompletny zanik energii. Przeciwnicy natomiast jakby w ogóle nie byli zmęczeni, zaczęli biegać jeszcze szybciej. Fizycznie nie daliśmy im rady, a nigdy jeszcze aż tylu moich piłkarzy nie dostało skurczy mięśni i prosiło o zmiany" - powiedział szkoleniowiec w rozmowie z dziennikiem "Visir".



Podkreślił, że "takie właśnie są drużyny afrykańskie i ten mecz był przedsmakiem tego, co nas czeka z Nigerią. Ci zawodnicy to nie tylko piłkarze, lecz wszechstronni sportowcy, prawdziwi atleci".



Islandia spotka sie w fazie grupowej z Argentyną, Nigerią i Chorwacją.