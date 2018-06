Hiszpańskie media: Przegrywamy mundial przed pierwszym meczem

Hiszpańskie media poświęcają bardzo dużo miejsca rozpoczętemu w czwartek piłkarskiemu mundialowi. Twierdzą, że zdymisjonowanie selekcjonera ich reprezentacji sprawia, że “La Roja" przegrywa turniej przed swoim inauguracyjnym meczem.

Zdjęcie Reprezentacja Hiszpanii /AFP Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kot Achilles wskazał zwycięzcę meczu otwarcia MŚ. Wideo Eurosport

Madrycki dziennik ABC uważa za żenującą decyzję o odwołaniu przez federację selekcjonera Julena Lopeteguiego dwa dni przed pierwszym meczem w grupie B przeciwko Portugalii. Gazeta uważa, że przed spotkaniem z największym rywalem reprezentacja Hiszpanii stoi na straconej pozycji.



“Mundialowa piłka jeszcze nie poszła w ruch, a Hiszpania już przegrywa na mistrzostwach świata w Rosji 0:1. Wszystko przez niespodziewaną wiadomość Realu Madryt o zakontraktowaniu przez ten klub selekcjonera".



Dziennik, który jeszcze we wtorek nie krytykował decyzji Julena Lopeteguiego o zawarciu umowy z Realem Madryt, nazywając szkoleniowca “poważnym i bezpośrednim człowiekiem", w czwartek nie szczędzi mu słów krytyki.



“Lopetegui na zawsze będzie kojarzony ze swoim nagłym odejściem z federacji, naznaczonym brakiem lojalności zarówno w formie postępowania, jak i momentem, jaki sobie wybrał" - ocenił ABC.



Hiszpańscy komentatorzy są podzieleni w ocenie środowej decyzji o odwołaniu przez federację Lopeteguiego. Część dziennikarzy uważa, że była ona zbyt pochopna, a następca selekcjonera Fernando Hierro nie jest osobą, która może zaprowadzić szybko porządek w szatni mistrzów świata z 2010 r.



Z doniesień mediów z bazy Hiszpanów w Krasnodarze wynika, że także piłkarze są podzieleni co do przedwczesnego zwolnienia selekcjonera. Według dziennika “As" krytyczny wobec tej decyzji jest m.in. kapitan “La Roja" Sergio Ramos. Madrycka gazeta twierdzi, że obrońca Realu Madryt miał swoją dezaprobatę wyrazić wobec szefa hiszpańskiej federacji piłkarskiej Luisa Rubialesa.



Z kolei telewizja Mega ujawniła, że Ramos zakwestionował sposób, w jaki nastąpiła dymisja selekcjonera. Piłkarz miał powiedzieć Rubialesowi, że “w pierwszej kolejności o dymisji trenera powinien poinformować 23 zawodników".



Dziennik “Marca" wskazuje, że przed inauguracyjnym meczem Hiszpanii jej kibice również są podzieleni co do decyzji o odwołaniu trenera. Z przeprowadzonego na stronie internetowej gazety sondażu wynika, że około 50 proc. czytelników pisma nie popiera dymisji selekcjonera.



Czołowy hiszpański dziennik wskazuje też na fakt, iż co drugi głosujący na pytanie czy wybór Hierro na nowego selekcjonera był słuszny dał odpowiedź negatywną.