Intensywny czas Miedzi Legnica po awansie do Lotto Ekstraklasy

"Pracujemy od ósmej rano do 22 wieczorem. Przygotowujemy się do nowego sezonu, ale myślimy też o meczu z Puszczą Niepołomice" - przyznał trener Dominik Nowak, który z Miedzią Legnica po przedostatniej kolejce 1. ligi piłkarskiej wywalczył awans do ekstraklasy.

Miedź historyczny pierwszy awans do ekstraklasy przypieczętowała w poprzedniej kolejce pokonując na własnym stadionie Chojniczankę Chojnice 5:1. Piłkarze w nagrodę dostali dwa dni wolnego, ale na taki luksus nie mogli sobie pozwolić trenerzy i władze klubu.



Jak powiedział PAP Nowak, już od poniedziałku ruszyły przygotowania do nowego sezonu w ekstraklasie. "Wcześniej nie myśleliśmy o tym, bo wyszliśmy z założenia: najpierw wywalczmy awans, a później będziemy myśleli i pracowali nad tym, co ma się wydarzyć latem. Od poniedziałku ruszyliśmy ostro i niemal codziennie pracujemy od ósmej rano do 22 wieczorem. Przygotowujemy się do nowego sezonu, ale myślimy też o meczu z Puszczą Niepołomice, bo nie zamierzamy oddać go walkowerem" - dodał szkoleniowiec.



Zarówno dla Miedzi, jak i dla Puszczy niedzielne starcie nie ma już żadnego znaczenia. Legniczanie mają zapewnione pierwsze miejsce w tabeli, a zespół z Niepołomic na pewno się utrzyma w pierwszej lidze. Nowak zdradził, że chce kilku podstawowym piłkarzom dać odpocząć i w pierwszej jedenastce można się spodziewać zmian.



"Nie wiem jeszcze, ile to będzie zmian, ale na pewno będą. Uważam, że ci zawodnicy, którzy do tej pory dostawali mniej szans, powinni mieć okazję pokazania się. To będzie też pewnego rodzaju weryfikacja kadry pod kątem kolejnego sezonu. Nie przewiduję rewolucji w składzie latem, ale kilka zmian będzie, bo uważam, że są potrzebne, aby drużyna się rozwijała" - wyjaśnił Nowak.



Zespoły pierwszoligowe, które wywalczyły awans, czyli Miedź i Zagłębie Sosnowiec, będą miały mniej wolnego od drużyn grających już w ekstraklasie, ale w Legnicy już postanowiono, że piłkarze dostaną wolne do 20 czerwca.



"Mogliśmy mieć pięć dni wolnego, ale to żaden odpoczynek. Piłkarze muszą odpocząć od grania i od swojego towarzystwa. Później zostanie nam cztery i pół tygodnia na przygotowania. Wiedzieliśmy, że w przypadku awansu ten czas będzie trudny, ale nie narzekamy. Cieszymy się z sukcesu, pracujemy dalej, a w niedzielę chcemy wygraną pożegnać się z pierwszą ligą" - podsumował Nowak.



Początek meczu Puszcza - Miedź w niedzielę o godzinie 12.45.