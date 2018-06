Joachim Loew: Nie wiem, czy dalej będę trenerem reprezentacji Niemiec

- Za wcześnie jest, aby kategorycznie odpowiedzieć na pytanie, czy dalej będę trenerem reprezentacji. Potrzebuję kilku, kilkunastu godzin, żeby przetrawić to, co się stało. Rozczarowanie jest oczywiście ogromne, jednak musimy temu dzielnie stawić czoła - powiedział po odpadnięciu mistrzów świata z mundialu Joachim Loew, selekcjoner reprezentacji Niemiec i twórca potęgi Die Nationalelf.

- W szatni panuje grobowa cisza, piłkarze są zdruzgotani. W czwartek mamy spotkanie z drużyną i będziemy rozmawiać o tym, co dalej - zdradził dziennikarzom opiekun mistrzów świata. Ten tytuł Niemcy dzierżyć będą jeszcze tylko trzy tygodnie, 15 lipca poznamy ich następców.



Co według Loewa zaważyło na fatalnym wyniku Niemców podczas MŚ?

- Zawiedliśmy zwłaszcza w ataku, dziś po raz drugi w tym turnieju nie udało nam się zdobyć gola. Drużynie brakowało lekkości, polotu. Patrząc przez pryzmat trzech spotkań wygląda na to, że zasłużenie zostaliśmy wyeliminowani. Naszym rywalom mogę tylko pogratulować - surowo ocenił popularny "Jogi".



- We wszystkich turniejach od 2006 roku docieraliśmy co najmniej do półfinału. Teraz nasza przygoda skończyła się bardzo szybko i za to w imieniu drużyny mogę przeprosić - zakończył załamany Joachim Loew.



Kibiców i sympatyków niemieckiej kadry przeprosił już prezydent niemieckiej federacji piłkarskiej (DFB).

- Czujemy bezgraniczne rozczarowanie. Chciałem przeprosić naszych fanów, zwłaszcza tych, którzy towarzyszli nam w Rosji. Czekamy na analizę sztabu trenerskiego, po niej będziemy wyciągać wnioski. Czy Loew odejdzie? Po Pucharze Konfederacji mu zaufaliśmy i to nadal jest aktualne - powiedział Reinhard Grindel.



A dyrektor techniczny niemieckiej kadry, Oliver Bierchoff, tylko poparł załamanego selekcjonera.

- To nie czas na decyzje personalne. Mam nadzieję, że Jogi Loew będzie kontynuował pracę i jeszcze wrócimy na szczyt - zakończył były napastnik reprezentacji Niemiec.