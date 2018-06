​Jorge Lorenzo triumfował w MotoGP, kraksa Marca Marqueza

Hiszpański motocyklista Jorge Lorenzo wygrał w klasie MotoGP wyścig o Grand Prix Włoch na torze Mugello w Toskanii. Lider mistrzostw świata Hiszpan Marc Marquez uplasował się na 16. pozycji.

Zdjęcie Jorge Lorenzo /AFP



Drugie miejsce w MotoGP wywalczył Włoch Andrea Dovizioso - strata 6,370 s, a trzecie jego rodak Valentino Rossi - strata 6,629.



Marquez miał kraksę, wypadł z toru na pobocze, stracił kilkanaście sekund. Gdy w końcu zdołał wrócić do rywalizacji, przewaga czołówki dochodziła już do minuty. Hiszpan zdołał odrobić kilka sekund, ale awansu do czołowej "10" nie udało mu się wywalczyć. Pomimo tego nadal jest liderem klasyfikacji generalnej MŚ.



Kolejna 7. runda mistrzostw świata - GP Katalonii odbędzie się 17 czerwca.