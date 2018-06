Kolejny skandal w hiszpańskiej kadrze, Sergio Ramos zaatakował szefa federacji

Kapitan Realu Madryt, Sergio Ramos, wywołał awanturę podczas treningu reprezentacji Hiszpanii i rzucił się do gardła prezesowi hiszpańskiej federacji (RFEF) Luisowi Rubialesowi. Krewkiego piłkarza musiał powstrzymywać Gerard Pique, piłkarz FC Barcelona i kolega Ramosa z drużyny narodowej. Byli mistrzowie świata turniej w Rosji rozpoczną w sobotę starciem z Portugalią (godzina 20:00).

To co dzieje się w reprezentacji Hiszpanii tuż przed MŚ jest wprost nie do pojęcia. Najpierw trener Julen Lopetegui stracił posadę, po tym, jak został oficjalnie ogłoszony opiekunem Realu Madryt. Władze hiszpańskiej federacji potraktowały zachowanie selekcjonera jako swojego rodzaju zdradę i dzień przed początkiem MŚ wyrzuciły trenera, którego zastąpił Fernando Hierro.



W czwartek, na kanwie dymisji Julena Lopetegui, podczas treningu Hiszpanów w Krasnodarze doszło do awantury. Pojawił się tam sternik RFEF Luis Rubiales, doszło do rozmowy na temat zwolnionego selekcjonera z drużyną i... wybuchła awantura. Jak informują media w Hiszpanii, Sergio Ramos zaatakował słownie Luisa Rubialesa, a na jego ripostę ruszył do prezesa federacji. Na szczęście krewkiego defensora, kapitana Realu Madryt, zatrzymał Gerard Pique z FC Barcelona.



Z doniesień mediów z bazy Hiszpanów w Krasnodarze wynika, że także piłkarze są podzieleni co do przedwczesnego zwolnienia selekcjonera. Z kolei telewizja Mega ujawniła, że Ramos zakwestionował sposób, w jaki nastąpiła dymisja selekcjonera. Piłkarz miał powiedzieć Rubialesowi, że “w pierwszej kolejności o dymisji trenera powinien poinformować 23 zawodników", którzy są w Rosji.



- Jestem smutny, ale chciałbym, żeby ten zespół rozegrał świetny turniej - powiedział dziennikarzom zdymisjonowany selekcjoner La Furia Roja, który wrócił do Hiszpanii. W czwartkowy wieczór ma zostać oficjalnie zaprezentowany jako szkoleniowiec Realu Madryt.



Hiszpanie turniej w Rosji rozpoczną w sobotę starciem z lokalnym rywalem, mistrzem Europy Portugalią (godzina 20:00).