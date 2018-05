Liga ACB: Porażki drużyn z Polakami w ćwierćfinale

Iberostar Teneryfa z Mateuszem Ponitką uległ Realowi w Madrycie 73:83, a Unicaja Malaga z Adamem Waczyńskim przegrała w Vitorii z Kirolbet Baskonią 70:87 w pierwszych meczach ćwierćfinałowych hiszpańskiej ligi koszykarzy.

Zdjęcie Mateusz Ponitka /AFP



Debiutujący w lidze ACB Ponitka, który kilka dni temu został wybrany do drugiej piątki sezonu zasadniczego, tym razem nie był skuteczny.



W 27 minut uzyskał pięć punktów, trafiając dwa z siedmiu rzutów za dwa punkty i jedyny wolny. Miał też cztery zbiórki i trzy asysty. Najskuteczniejszy w ekipie z Teneryfy był Amerykanin Mike Tobey - 21 pkt, a w Realu, najlepszej drużynie sezonu zasadniczego i mistrzu Euroligi, jego rodak Jaycee Carroll - 15.



Waczyński może mówić o pechu, bo przebywał na parkiecie zaledwie trzy minuty i doznał zwichnięcia lewego stawu skokowego. Najwięcej punktów dla Unicai zdobył Serb Nemanja Nedovic - 12, a dla gospodarzy Łotysz Janis Timma - także 12.



Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych. Spotkania numer dwa odbędą się na Teneryfie i w Maladze we wtorek.