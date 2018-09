Liverpool - PSG w Lidze Mistrzów. Juergen Klopp: Paryżanie faworytami

Liverpool podejmuje we wtorek Paris Saint-Germain na inaugurację nowego sezonu Ligi Mistrzów w grupie C. Gospodarze są w świetnej formie. W pięciu pierwszych meczach Premier League zdobyli komplet punktów, ale trener "The Reds" Juergen Klopp twierdzi, że to paryżanie będą faworytem.

- PSG jest jednym z faworytów do wygrania rozgrywek. Jak to możliwe, byśmy mogli pokonać faworyta? Wszyscy wiedzą, jak dobry jest to zespół, drużyna została zbudowana, by wygrywać Champions League. Trener, piłkarze, wszyscy zostali sprowadzeni, żeby dojść najdalej jak się da w Lidze Mistrzów. Gramy na Anfield i to może być jakaś przewaga - powiedział Niemiec.

Paris Saint-Germain rozpoczęło rozgrywki Ligue 1 także w imponującym stylu. Podopieczni Thomasa Tuchela, rodaka Kloppa, również odnieśli pięć ligowych zwycięstw z rzędu, strzeliwszy 17 goli i straciwszy cztery.

Kibiców Liverpoolu uspokoiła wiadomość, że kontuzja oka u Roberto Firmino nie jest na tyle poważna, by wykluczyła go z rywalizacji, choć nie jest wciąż pewne, czy Brazylijczyk zagra w spotkaniu. Firmino doznał urazu w niefortunnym starciu z Janem Vertonghenem podczas spotkania z Tottenhamem, ale zanim do tego doszło strzelił gola na 2-0.

- Na ten moment na pewno by nie zagrał. Mamy nadzieję, że jutro pojawią się na to szanse. Wszyscy byliśmy zszokowani zdjęciami po meczu. To bolesne, nikt nie chciałby, aby coś takiego mu się przytrafiło, ale wszystko będzie w porządku - mówił Klopp, który przyznał, że Firmino może zastąpić Daniel Sturridge.

