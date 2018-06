Lotto Ekstraklasa: Adrian Danek zawodnikiem Cracovii

Adrian Danek został nowym piłkarzem Cracovii. Do dziewiątego zespołu ubiegłego sezonu ekstraklasy przeszedł on ze zdegradowanej Sandecji Nowy Sącz. Z krakowskim klubem związał się trzyletnim kontraktem.

23-letni Danek jest już drugim piłkarzem wykupionym przez "Pasy" z Sandecji. 25 maja krakowski klub finalizował transfer napastnika Filipa Piszczka.



W minionym sezonie Danek zagrał w 32 meczach ekstraklasy i zdobył trzy bramki.



"Bardzo nam zależało na pozyskaniu tego zawodnika. Przychodzi do nas jako prawy obrońca, jednak zdajemy sobie sprawę, że jest to uniwersalny zawodnik i może grać również jako prawy pomocnik" - powiedział cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu trener "Pasów" Michał Probierz.



Danek jest wychowankiem Dunajca Nowy Sącz. Do Sandecji przeszedł w 2010 roku i z wyjątkiem jednej rundy (2013 rok), którą spędził na wypożyczeniu do Kolejarza Stróże, cały czas reprezentował barwy sądeckiego klubu.



Oprócz Danka i Piszczka trzecim zawodnikiem pozyskanym przez Cracovię po zakończeniu sezonu jest bramkarz Maciej Gostomski, który ostatnio był zawodnikiem Korony Kielce.