Lotto Ekstraklasa: Pierwsze wzmocnienie Zagłębia Sosnowiec

28-letni napastnik Junior Torunarigha został piłkarzem beniaminka ekstraklasy Zagłębia Sosnowiec. Jest pierwszym nowym zawodnikiem pozyskanym przez klub po sezonie.

Mający obywatelstwa niemieckie i nigeryjskie Torunarigha podpisał dwuletni kontrakt. W poprzednim sezonie zawodnik grał w czwartoligowym niemieckim zespole Alemania Akwizgran. Wcześniej umowę z Zagłębiem przedłużył 23-letni francuski napastnik Vamara Sanogo.



Sosnowiczanie wrócili do ekstraklasy po 10-letniej przerwie zajmując drugie miejsce w tabeli I ligi za Miedzią Legnica.



Podopieczni trenera Dariusza Dudka w trakcie trwających już przygotowań do sezonu pojadą na zgrupowanie do Wodzisławia Śląskiego. W planach mają sparingi z rumuńskim Viitorulem Konstanca, Czuwajem Przemyśl, czeskim MFK Karvina, Karpatami Lwów, Koroną Kielce i Ślęzą Wrocław.