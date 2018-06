Manuel Strlek: Szukam nowych wyzwań

Po sześciu sezonach gry w zespole piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce Manuel Strlek opuszcza drużynę 14-krotnych mistrzów Polski. "To były cudowne lata, ale jak każdy człowiek szukam w życiu nowych wyzwań" - powiedział chorwacki szczypiornista.

Strlek to obecnie jeden z najlepszych lewoskrzydłowych na świecie. Do Kielc trafił w 2012 roku. Z klubem ze stolicy regionu świętokrzyskiego sześć razy zdobywał mistrzostwo i Puchar Polski. Dwa lata temu z VIVE wygrał Ligę Mistrzów, dwukrotnie zajął w tych rozgrywkach trzecie miejsce (2013, 2015).

"To było sześć niesamowitych lat, pełnych sukcesów i niezapomnianych momentów, nie tylko w życiu sportowym. Podczas pobytu w Kielcach wziąłem ślub, urodziło mi się dziecko. Z tego miasta będę miał fantastyczne wspomnienia" - zapewnił Chorwat, który wrócił pamięcią do finału Ligi Mistrzów z 2016 roku, kiedy kielczanie po rzutach karnych pokonali węgierski Veszprem.

"Dokonaliśmy wtedy czegoś niewyobrażalnego. Na kwadrans przed końcem przegrywaliśmy dziewięcioma bramkami. Nie sądzę, aby w tym momencie ktoś w nas jeszcze wierzył. Ale my potrafiliśmy doprowadzić do dogrywki, nie wykorzystując jeszcze po drodze dwóch rzutów karnych. Nigdy nie brałem udziału w tak zwariowanym meczu. Nie sądzę, aby ktoś szybko powtórzył nasz wyczyn, odrabiając w ciągu 15 minut taką stratę. A tego, co działo się w naszej szatni po spotkaniu, nigdy nie zapomnę" - opisywał pamiętny finał LM Strlek, który nie ukrywał, że decyzja o odejściu z kieleckiej drużyny nie była łatwa.

"Wiadomo, że jest mi trochę żal. Takie pożegnania są zawsze trudne, zwłaszcza kiedy osiągnąłem z klubem tyle sukcesów. Ale jak każdy człowiek szukam w życiu nowych wyzwań. Z VIVE wygrałem Ligę Mistrzów, teraz będę chciał to powtórzyć z Veszprem (nowy klub Chorwata - PAP)" - wyznał. Dodał, że te sześć lat spędzonych w Kielcach na zawsze pozostaną w jego wspomnieniach.

"To miasto było i będzie moim drugim domem. Poznałem tutaj wielu przyjaciół i mogłem grać dla fantastycznych kibiców. Teraz odchodzę, ale ludzi, których tutaj spotkałem, nigdy nie zapomnę" - obiecał chorwacki szczypiornista.

Strlek swoją karierę sportową rozpoczął w 2006 roku w chorwackim RK Zagrzeb, z którym sześć razy zdobywał mistrzostwo i krajowy Puchar. Z tego klubu w 2012 roku przyszedł do Kielc. Z reprezentacją Chorwacji dwukrotnie wystąpił na igrzyskach olimpijskich, zdobywając w 2012 roku w Londynie brązowy medal. Ma w swojej kolekcji brązowy medal mistrzostw świata (2013), srebrny (2010) i dwa brązowe medale (2012, 2016) mistrzostw Europy. Trzykrotnie podczas mistrzostw Starego Kontynentu (2010, 2016, 2018) został wybrany najlepszym lewoskrzydłowym turnieju. Przez najbliższe trzy lata będzie zawodnikiem węgierskiego Veszprem.