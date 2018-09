ME w szermierce na wózkach: Polacy wracają z pięcioma medalami

Z pięcioma medalami wracają do kraju szermierze na wózkach z mistrzostw Europy, które odbyły się we włoskim Terni. Polacy zdobyli jeden złoty, trzy srebrne i jeden brązowy krążek. Na najwyższym stopniu podium stanął szablista Adrian Castro.



Castro w finale szabli B pokonał kolegę z reprezentacji, mistrza paraolimpijskiego z Londynu, Grzegorza Plutę. Obaj też stanęli na drugim stopniu podium, wraz z Rafałami Ziomkiem i Treterem, w turnieju drużynowym. W meczu o złoto biało-czerwoni przegrali z Włochami.

We florecie B dwa medale zdobył Jacek Gaworski, który był drugi indywidualnie i trzeci w drużynie. Obok niego walczyli w niej Michał Nalewajek, Dariusz Pender i Rafał Ziomek.

"Mam poważny niedosyt. Pięć medali to był nasz plan minimum. Wiele szans medalowych umknęło jednym trafieniem. Trudno tłumaczyć się z przegranej, ale z taką przegraną ciężko się pogodzić. Problem polega na tym, że poziom w tej chwili jest nieprawdopodobnie wyrównany. Z każdym rokiem ta tendencja się pogłębia, zwłaszcza na ME. Z każdym z +szesnastki+ można przegrać i z każdym można wygrać. Czołówka, która walczy o podium jest szeroka. W drużynowej szpadzie mężczyzn medal wymknął się jednym trafieniem. Podobnie indywidualnie uciekły medale Michałowi Nalewajkowi i Norbertowi Całce" - przyznał trener koordynator polskich szermierzy na wózkach Tadeusz Nowicki.

Podczas turnieju w Terni Polki ani razu nie stanęły na podium.

ME we Włoszech były ostatnim sprawdzianem przed początkiem turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk paraolimpijskich w Tokio. Pierwszy za miesiąc odbędzie się w Tbilisi.

Medale Polaków: