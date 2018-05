Michał Masny wzmocnił Aluron Virtu Wartę Zawiercie

Michał Masny dołączy do składu Jurajskich Rycerzy. Słowacki rozgrywający podpisał z klubem dwuletni kontrakt - Klub przedstawił konkretną ofertę, która mnie zainteresowała. Mam nadzieję, że wraz z kolegami uda nam się zagrać w play offach - przyznał zawodnik agencji Sportfin.cz.

Zdjęcie Michał Masny /Krzysztof Porębski /Newspix



Michał Masny to postać doskonale znana siatkarskim kibicom. Słowak w naszym kraju gra od 2007 roku, a jego pierwszą drużyną był Płomień Sosnowiec. Kolejne dwa lata spędził w Zaksie Kędzierzynie-Koźlu, dwukrotnie zajmując z zespołem czwarte miejsce mistrzostw Polski. Na następne trzy lata przeniósł się do Delecty Bydgoszcz, z którą ocierał się o medale krajowego czempionatu. Po czasie spędzonym na Kujawach, rozgrywający przeprowadził się na Śląsk, podpisując kontrakt z Jastrzębskim Węglem.



W barwach Pomarańczowych spędził trzy sezony, podczas których zdobył brązowy medal mistrzostw Polski, a także wystąpił w finale Pucharu Polski. Sezon 2013/2014 w ogóle był dobrym czasem dla jastrzębian - także wtedy Ślązacy sięgnęli po brązowy medal Ligi Mistrzów, pokonując w meczu o trzecie miejsce Zenit Kazań (3:1). Po latach w Jastrzębiu Zdrój Michał Masny spędził sezon w Gdańsku, a po nim przeniósł się do Cuprum Lubin.



- W Cuprum skończył mi się kontrakt, więc szukałem nowego klubu. Aluron Virtu Warta Zawiercie wysłali do mnie konkretną ofertę, która bardzo mnie zainteresowała. Zdecydowałem się na transfer, bo wiem, że klub jest dobrze zorganizowany i że są tam świetni kibice. Przekonała mnie także obecność Marka Lebedewa, z którym miałem okazję już współpracować i w dalszym ciągu jestem z nim w dobrych relacjach i mamy ze sobą kontakt - powiedział Michał Masny.



Słowacki rozgrywający to nie jedyne wzmocnienie Rycerzy. W ostatnich dniach klub poinformował także o zakontraktowaniu Mateusza Malinowskiego i Oliega Achrema. Zmiennikiem na pozycji Masnego będzie Australijczyk - Arash Dosanjh.



- Nie ukrywam, że moim celem na najbliższy sezon jest gra w play offach. To jest mój prywatny plan, który chciałbym zrealizować wspólnie z całą drużyną - dodał Słowak.



Michał Masny z Aluronem Virtu Wartą Zawiercie związał się dwuletnim kontraktem. - Cieszę się, że mój przyjaciel otrzymał tak ciekawą, dwuletnią propozycję. Wierzę, że będzie zadowolony z podjętej decyzji - ocenił Jakub Novotny, agent zawodnika i pracownik agencji Sportfin.cz.



Za: PlusLiga.pl