MŚ par na żużlu: Polska na półmetku szósta. prowadzi Wielka Brytania

Polska w pierwszym dniu mistrzostw świata par na żużlu rozgrywanych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zdobyła 15 punktów i zajmuje szóste miejsce. Prowadzi Wielka Brytania - 25, przed Rosją - 23 i Danią - 20. W sobotę druga część finału.

Już początek zawodów nie był udany dla Polaków, bo w pierwszym biegu z Australią za dotknięcie taśmy został wykluczony Patryk Dudek. Osamotniony Maciej Janowski nieco zaspał na starcie, ale na pierwszym łuku poradził sobie z Maksem Fricke i później zaczął naciskać na Jasona Doyle'a. Polak wydawał się być szybszy, ale Australijczyk skutecznie się bronił i nie oddał prowadzenia.



W kolejnym biegu Dania zmierzyła się z Niemcami i z toru powiało grozą. Na czwartym okrążeniu jadący na ostatnim miejscu Martin Smolinski stracił na łuku panowania nad motocyklem i uderzył w swojego kolegę z pary Kaia Huckenbecka oraz Kennetha Bjerre. Karambol wyglądał bardzo groźnie i źle się skończył dla Huckenbecka, który został odwieziony do szpitala.



W drugiej serii biało-czerwoni zmierzyli się właśnie z Niemcami i wygrali, ale tylko 4:2, co kibice mogli przyjąć z rozczarowaniem. Janowski był bezkonkurencyjny, ale Dudek nie dał rady Smolinskiemu i przyjechał trzeci, wyprzedzając tylko juniora Michaela Haertela.



Chwilę wcześniej moc pokazali Rosjanie wygrywając podwójnie z Australijczykami. Najlepiej ze startu wyszedł Artiom Łaguta i jechał niezagrożony z przodu, a za nim o drugie miejsce walczyli Doyle, Fricke i Emil Sajfutdinow. Rosjanin najpierw poradził sobie z tym drugim, a tuż przed "kreską" minął tego pierwszego.



Później Rosjanie pokonali jeszcze Szwedów 4:2 a w trzeciej swojej serii zmierzyli się z Wielką Brytanią i kibice zobaczyli wówczas co znaczy jazda parą.



Brytyjczycy po pierwszym łuku wyszli na podwójne prowadzenie i później jadąc ramię w ramię odbierali skutecznie ataki Łaguty. Dopiero na ostatnim łuku popełnili błąd, rozjechali się i Rosjanin zdołał wyjść na drugie miejsce.



W kolejnym swoim starcie Wyspiarze spisali się już perfekcyjnie i zdobyli pięć punktów, a ich rywalami byli Polacy. Dobrze do tego momentu spisujący się Janowski został daleko już po pierwszym łuku i tylko Dydek próbował walczyć, ale był za wolny, aby zdobyć więcej niż jeden punkt.



Gospodarze po czterech seriach mieli tylko 11 punktów, a za nimi plasowali się tylko Szwedzi - 10 i osłabieni Niemcy - osiem.



W pojedynku ze Szwedami za Dudka pojechał Maksym Drabik i zaprezentował się świetnie. Polacy zremisowali, ale junior Betard Sparty Wrocław z czwartej pozycji zdołał się przebić na drugie miejsce i niewiele brakowało, aby wyprzedził też Fredrika Lindgrena.



W ostatnim starcie biało-czerwoni zmierzyli się z Rosjanami i przegrali 1:5. Rywale już po pierwszym łuku wyszli na podwójne prowadzenie, ale później popełnili błąd i Sajfutdinow spadł na ostatnie miejsce. Pół okrążenia później Rosjanin ponownie był jednak przed Polakami i z każdym metrem powiększał przewagę.



Szansą dla Polaków na medal jest formuła zawodów. W sobotę ponownie każdy zmierzy się z każdym, a później będzie bieg finałowy, w którym pojedzie najlepsza para i zwycięzca półfinału z udziałem teamów z miejsc drugiego i trzeciego po części zasadniczej. Do trzeciej Danii biało-czerwoni tracą pięć punktów. Początek zawodów w sobotę o godz. 19.



Wyniki po pierwszym dniu MŚ par na żużlu: