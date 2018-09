MŚ siatkarzy 2018: Włochy - Polska "na żywo"

Polska czy Włochy? Tylko jedna z tych drużyn awansuje do półfinału mistrzostw świata, a w uprzywilejowanej sytuacji są nasi mistrzowie świata, którzy muszą wygrać raptem jednego seta, by wyrzucić Italię za burtę MŚ. Gospodarze będą w Turynie robić wszystko, by rzutem na taśmę zapewnić sobie awans do strefy medalowej, ale to może nie wystarczyć na Biało-Czerwonych. Jedno jest pewne - w piątek nasi siatkarze znów dostarczą nam masę emocji.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Włochy - Polska!

Podopieczni Vitala Heynena w czwartek pokonali w efektownym stylu Serbów 3:0 i są w komfortowej sytuacji przed ostatnim meczem grupy J. Pewna miejsca w "czwórce" jest już ekipa z Bałkanów, która w środę pokonała zawodników z Italii, nie tracąc przy tym seta. Tylko w jednej z partii pozwoliła rywalom zdobyć 20 punktów. W najgorszym położeniu są więc współgospodarze turnieju, których szanse na awans są niewielkie.



Możliwość wyeliminowania ekipy z Italii byłaby okazją do rewanżu za bolesną porażkę sprzed trzech lat. Wówczas Biało-Czerwoni przegrali z Włochami na koniec występu 1:3 i mimo wygrania wszystkich wcześniejszych spotkań zajęli trzecie miejsce w tej imprezie, a kwalifikację do turnieju olimpijskiego dawały tylko dwie pierwsze lokaty. W tym roku zespół Heynena zmierzył się z Włochami w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów i wygrał 3:2.