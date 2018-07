Mundial 2018: Anglicy w trybie pilnym lecą do Moskwy

Wielu fanów piłkarskiej reprezentacji Anglii dopiero po awansie do półfinału mistrzostw świata zdecydowało się na wyjazd do Rosji, aby w środę kibicować na stadionie Łużniki w Moskwie swojej drużynie w pojedynku z Chorwacją.

Angielski kibic w Moskwie

Szansę na to będą mieli dzięki zwiększonej puli biletów, jakie zostały dla nich przygotowane oraz dodatkowym samolotom do Moskwy, jakie we wtorek odleciały z lotniska Heathrow.



"W Anglii po naszym awansie do półfinału było szaleństwo. To było naprawdę ekscytujące, dlatego teraz lecę do Rosji, aby na żywo zobaczyć awans do finału" - powiedział 27-letni Michael Roberts.



Inny fan 46-letni Bradley Goldenberg leciał do Rosji z synem.



"Czy wygrywamy, czy przegrywamy, tworzymy historię. Dlatego chcemy być w Rosji, aby zobaczyć mecz z Chorwacją. Zapowiadają się duże emocje" - powiedział.



Po zwycięstwie w ćwierćfinale drużyny 47-letniego szkoleniowca Garetha Southgate'a nad Szwecją 2:0, linie British Airways odnotowały na swojej stronie internetowej 700-procentowy wzrost liczby wyszukiwań lotów do Rosji. Wcześniej zainteresowanie było zdecydowanie mniejsze, a kibice angielscy byli ostrzegani, że w kraju gospodarza mundialu mogą się spotkać z przemocą i ogromnymi problemami logistycznymi.



Anglia, która po raz pierwszy od 28 lat i meczu z Niemcami w 1990 roku dotarła do półfinału MŚ, w środę o godz. 20. stanie przed szansą wejścia do finału.



"Wierzę w awans i dlatego tam lecę. Może dzięki swojej obecności im w tym pomogę" - powiedział na lotnisku 50-letni Lee Walkup.



Pełen optymizmu był także 28-letni Alex Klein. "Jeśli wygramy, jeśli pokonamy Chorwację, to się chyba popłaczę... Finał mistrzostw świata dla Anglii to będzie piękny sen, sen na całe życie" - zaznaczył.