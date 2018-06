Mundial 2018: Konferencja prasowa Niemców dopiero po powrocie do kraju

Nie będzie konferencji prasowej wyeliminowanej z mundialu w Rosji piłkarskiej reprezentacji Niemiec w bazie noclegowej pod Moskwą, gdzie zamieszkali ustępujący mistrzowie świata. Spotkanie z mediami zaplanowano już po powrocie drużyny do kraju.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wyjątkowe miasto i wyjątkowy mecz polskiej kadry. Wideo INTERIA.TV

Niemcy, którzy w Rosji bronili tytułu, sensacyjnie przegrali w środę z Koreą Południową 0:2 i zajęli ostatnie miejsce w grupie F. Odpadnięcie w fazie grupowej MŚ przydarzyło im się po raz pierwszy w historii.



Tamtejsza federacja piłkarska (DFB) zapowiedziała, że w czwartek rano spotkania z mediami nie będzie. O godz. 11 czasu polskiego kadra i sztab mają wsiąść do samolotu w Moskwie, a ich przylot do Frankfurtu nad Menem planowany jest na godz. 14.20.



Dopiero na niemieckim lotnisku dziennikarze będą mieli możliwość spytania o opinie i reakcje rozczarowanych piłkarzy i trenerów. Nie poinformowano jednak, kto dokładnie wyjdzie do przedstawicieli mediów.



Z grupy F do 1/8 finału awansowały Szwecja i Meksyk.