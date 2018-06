Mundial 2018: Sardar Azmoun odchodzi z kadry Iranu z powodu obelg

23-letni irański piłkarz Sardar Azmoun zrezygnował z dalszej gry w reprezentacji z powodu obelg pod jego adresem. Przyznał, że zrujnowały one zdrowie jego matce. W mistrzostwach świata wystąpił we wszystkich trzech meczach grupowych.

Zdjęcie Sardar Azmoun /Getty Images



W grupie B rosyjskiego mundialu Iran wygrał z Marokiem 1:0, przegrał z Hiszpanią 0:1 i zremisował z Portugalią 1:1. Z dorobkiem czterech punktów zajął trzecie miejsce w tabeli i nie awansował do 1/8 finału. Występujący na co dzień w Rubinie Kazań Azmoun, najlepszy strzelec Iranu w eliminacjach, nie był w najwyższej formie i nie zdobył gola.



"Gra w reprezentacji była dla mnie wielkim zaszczytem, ale podjąłem trudną i bolesną decyzję o pożegnaniu z drużyną narodową. W życiu zawsze są rzeczy ważniejsze od sportu. Moja mama pokonała ciężką chorobę, ale z powodu obelg, na które ja i zespół nie zasłużyliśmy, znów podupadła na zdrowiu. Mając do wyboru, zdecydowałem się poświęcić sprawom rodzinnym" - stwierdził mający turkmeńskie korzenie Azmoun.



W irańskim futbolu postrzegany jest jako możliwy następca słynnego Ali Daei. Od pięciu lat występuje w rosyjskich klubach, tj. Rubinie i FK Rostów.



Według niektórych mediów zagranicznych, z kadrą Iranu rozstaje się również inny napastnik 30-letni Reza Ghoochannejhad. On z kolei ani razu nie zagrał podczas MŚ 2018.