Mundial 2018: W Hyde Parku powstanie strefa kibica na mecz Anglii z Chorwacją

Nawet 30 tys. kibiców reprezentacji Anglii będzie mogło obejrzeć środowy półfinał piłkarskich mistrzostw świata w Rosji z Chorwacją w specjalnej Strefie Kibica w Hyde Parku - poinformował w poniedziałek londyński ratusz.

Decyzję o zorganizowaniu pokazu podjęto w ramach współpracy burmistrza Londynu Sadiqa Khana i ministra cyfryzacji, kultury, mediów i sportu Matta Hancocka oraz organizacji The Royal Parks, która zarządza parkami należącymi do rodziny królewskiej.



Środowy mecz będzie pierwszym od 28 lat półfinałem mistrzostw świata z udziałem reprezentacji Anglii. W 1990 roku "Trzy Lwy" przegrały po karnych z Niemcami.



Kibice zainteresowani uzyskaniem biletu będą musieli zarejestrować się przez internet. Każda osoba będzie mogła się ubiegać o maksymalnie cztery bilety. Wśród wszystkich zgłoszeń wylosowanych zostanie 30 tys. osób, które otrzymają wejściówki do Strefy Kibica.



"Gorączka mistrzostw świata opanowała Londyn i resztę kraju, a wszyscy zachwycamy się fantastycznymi występami drużyny Garetha Southgate'a. Środowy wieczór to olbrzymia okazja dla naszych chłopaków, aby zrobić to, co wielu z nas uważało za niemożliwe przed rozpoczęciem turnieju: dojść do finału" - tłumaczył w przesłanym mediom oświadczeniu Khan.



Jak zaznaczył, "jest pewien, że londyńczycy w każdym wieku i z każdego środowiska zbiorą się razem w liczbie wielu tysięcy w Hyde Parku, aby kibicować Anglii w tej potencjalnie historycznej nocy".



Jednocześnie zastrzeżono, że wstęp do Strefy Kibica będzie możliwy jedynie za okazaniem biletu. Osobom, którym nie uda się uzyskać wejściówki zarekomendowano bary, restauracje i puby na terenie całej stolicy, gdzie mecz będzie pokazywany za pośrednictwem telewizji ITV.



Mecz półfinałowy mistrzostw świata w Rosji pomiędzy Anglią i Chorwacją rozpocznie się o 20. czasu polskiego (19 czasu londyńskiego).