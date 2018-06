Nice I liga: W Mielcu znowu myślą o Lotto Ekstraklasie

Pod wodzą nowego trenera Artura Skowronka pierwszoligowi piłkarze Stali Mielec rozpoczęli w poniedziałek przygotowania do sezonu 2018/2019. Celem dwukrotnych mistrzów Polski ma być powrót po latach do ekstraklasy.



Skowronek zastąpił Zbigniewa Smółkę, który zdecydował się przenieść do Arki Gdynia.



"Dalej aktualne jest hasło, które promowało naszą ekipę w ubiegłym sezonie: w drodze po dawny blask" - zapewnił rzecznik prasowy Stali Przemysław Cynkier.



Władze miasta nie zarzuciły pomysłu dostosowania obiektu mieleckiego do warunków ekstraklasy. Niedługo ma być znany wykonawca podgrzewanej murawy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to część rundy jesienniej dwukrotni mistrzowie Polski właśnie z tego powodu będą grać tylko na wyjazdach. Najprawdopodobniej dojdzie do tego na początku sezonu.



Podopieczni byłego trenera Wigier Suwałki mają w planach sześć sparingów. Zaczną od wysokiego "C", gdyż od pojedynku z aktualnym mistrzem Polski. Sprawdzą formę Legii Warszawa 24 czerwca, w Warce. Poza tym zmierzą się z Radomiakiem Radom (30 czerwca w Mielcu), Pogonią Leżajsk (1 lipca w Leżajsku), Stalą Rzeszów (4 lipca w Mielcu), FK Poprad (7 lipca w Mielcu) i Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (14 lipca w Niecieczy).



Na poniedziałkowych zajęciach pojawiło się 23 piłkarzy, w tym Mateusz Gancarczyk, który ze względu na uraz z boku przyglądał się kolegom. Część z tych piłkarzy w sezonie 2018/2019 nie pojawi się na ligowych boiskach w barwach Stali, gdyż nie zostaną im przedłużone kontrakty kończące się 30 czerwca.



Jak potwierdził Cynkier klub już opuścili Jakub Arak, Michał Janota, Marek Kozioł, Radosław Majecki.



Na razie doszli dwaj pomocnicy: Marcel Gąsior (ostatnio Chrobry Głogów) oraz Adreaja Prokic (GKS Katowice). Ten drugi rozpocznie treningi z zespołem we wtorek.



Stal w końcowej tabeli sezonu 2017/2018 zajęła w 1. lidze ósme miejsce z dorobkiem 51 punktów.