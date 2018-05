Nowi współpracownicy Kosty Runjaica w Pogoni Szczecin

Robert Kolendowicz i Dietmar Brehmer będą asystentami trenera Kosty Runjaica w drużynie piłkarskiej ekstraklasy Pogoni Szczecin.

Zdjęcie Kosta Runjaić /Paweł Andrachiewicz /Newspix



Po półrocznej pracy w Szczecinie trener Runjaic postanowił po raz pierwszy wybrać sobie asystentów do prowadzenia zespołu Pogoni. Do kolejnych rozgrywek zespół wraz z nim przygotowywać będą Dietmar Brehmer oraz dotychczasowy trener-koordynator Akademii Pogoni Szczecin - Robert Kolendowicz.



Ze sztabu i klubu odchodzi natomiast Edi Andradina, który zrezygnował z pracy. Trener i były piłkarz żegna się po siedmiu latach. Nieco ponad dwa sezony brylował na boisku, a jesienią 2013 roku, gdy zakończył karierę piłkarską, został trenerem pracującym przy pierwszym zespole, w rezerwach oraz jako skaut. Jeszcze wcześniej reprezentował Pogoń w latach 2004-2007.



Jako trener w I zespole współpracował m.in. z Kostą Runjaicem, Dariuszem Wdowczykiem, a przez pewien czas także z Janem Kocianem i Czesławem Michniewiczem.



Miejsce Kolendowicza w Akademii Pogoni zajmie od 1 lipca były zawodnik i kapitan Pogoni Szczecin - Maksymilian Rogalski. 35-latek zakończył kilka tygodni temu karierę piłkarską w Wiśle Płock i wraca do stolicy Pomorza Zachodniego.



44-letni Brehmer, to polski trener urodzony w Warszawie. Większość kariery piłkarskiej i trenerskiej spędził na Śląsku. Jako piłkarz reprezentował barwy Rozwoju Katowice, Górnika Zabrze i Polonii Bytom oraz klubów niższych lig niemieckich. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem, m.in. prowadził drugoligowe zespoły Rozwoju Katowice czy ROW Rybnik. Ostatnio pracował jako asystent Jurija Szatałowa w GKS Tychy (zwolnieni w październiku 2017).



"Rozmawialiśmy z trenerem Runjaicem, gdy on już pracował w Szczecinie. Wcześniej się nie znaliśmy. Zaprosił mnie na rozmowę i stało się. Jestem w Szczecinie. Chcę całe serce oddać tej pracy" - powiedział Brehmer.



37-letni Kolendowicz z Pogonią związany jest od kilku lat. W przeszłości reprezentował barwy Sokoła Pniewy, Amiki Wronki, Lecha Poznań, GKS Bełchatów, Korony Kielce, ŁKS Łódź, Odry Wodzisław i Zagłębia Lubin. Z tym ostatnim klubem zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2006/07.



W 2010 r. przeniósł się na Pomorze Zachodnie wiążąc się najpierw z Pogonią Szczecin, a potem Flotą Świnoujście. Ma na koncie 98 meczów w ekstraklasie. Po zakończeniu gry w 2015 r. rozpoczął pracę trenerską z młodzieżą Pogoni.