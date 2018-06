Patryk Dobek i Tomasz Jaszczuk z minimami na mistrzostwa Europy

Patryk Dobek w biegu na 400 m przez płotki oraz Tomasz Jaszczuk w skoku w dal uzyskali podczas lekkoatletycznego mityngu w Pradze wyniki lepsze od minimów na sierpniowe mistrzostwa Europy w Berlinie. Żaden z nich nie stanął jednak na podium zawodów w stolicy Czech.

Zdjęcie Patryk Dobek /AFP

Dobek (MKL Szczecin) zajął siódme miejsce czasem 50,30. To wynik o 0,1 s lepszy od minimum PZLA. Najszybszy był Amerykanin Quincy Downing - 49,31.



Jaszczuk (WLKS Nowe Iganie) skoczył w dal 7,95, spełniając co do centymetra minimalne wymagania PZLA. Ten rezultat dał mu czwartą lokatę. Zwyciężył Ukrainiec Władysław Mazur - 8,03.



W Pradze startował także Damian Czykier (KS Podlasie Białystok), który miminum w biegu na 110 m ppł (13,75) osiągnął już w maju w Bydgoszczy. W poniedziałek zajął piąte miejsce - 13,55. Siódmy był Artur Noga (SKLA Sopot) - 13,95. Zwyciężył Ahmad Khader Almouwaled z Arabii Saudyjskiej - 13,36.



Także Jakub Szyszkowski (WKS Śląsk Wrocław) w minionym miesiącu uzyskał wynik lepszy od wskaźnika PZLA w pchnięciu kulą, a w Pradze poprawił swój najlepszy w tym sezonie rezultat o 38 cm. Rezultatem 20,68 uplasował się na czwartej pozycji. Bezkonkurencyjny był Amerykanin Ryan Crouser - 22,31.



W rzucie oszczepem siódme miejsce zajął Łukasz Grzeszczuk (KS Warszawianka) - 75,27 m. Minimum PZLA wynosi 80,00 m. Najlepiej poszło reprezentantowi gospodarzy Jakubowi Vadlejchowi - 89,02.



Mistrzostwa Europy w Berlinie odbędą się w dniach 7-12 sierpnia.