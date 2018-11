PGE Ekstraliga: Adam Ellis zawodnikiem Stali Gorzów

Brytyjczyk Adam Ellis będzie w sezonie 2019 pełnił rolę zawodnika rezerwowego w ekstraligowej Stali Gorzów. 22-letni żużlowiec przeszedł do Gorzowa z Ostrovii Ostrów - poinformował we wtorek klub.

Zdjęcie Cash Broker Stal Gorzów /Marcin Kubiak /Newspix



Adam Ellis urodził się w 1996 roku we francuskim mieście Marmande, ale reprezentuje Wielką Brytanię. Przygodę z motorami rozpoczynał na torach trawiastych w 2009 roku. Na klasycznym żużlu ściga się od 2012 r.



"Jestem zadowolony, że będę zawodnikiem jednego z największych klubów w Polsce. Zamierzam ciężko pracować i dobrze przygotować się do kolejnego sezonu" - powiedział klubowemu portalowi Ellis.



Ellis jest trzecim nowym zawodnikiem zakontraktowanym przez klub z Gorzowa. W ubiegłym tygodniu do składu wicemistrzów Polski dołączyli dwaj Duńczycy - Anders Thomsen i Peter Kildemand Thomsen, którzy będą podstawowymi zawodnikami Stali. Pierwszy wcześniej jeździł w pierwszoligowym Wybrzeżu Gdańsk, drugi reprezentował barwy Unii Tarnów.



Wcześniej Stal przedłużyła umowy z krajowymi seniorami: Bartoszem Zmarzlikiem, Szymonem Woźniakiem i Krzysztofem Kasprzakiem.



Z gorzowskim klubem po tegorocznym sezonie rozstał się Słowak Martin Vaculik, który podpisał dwuletni kontrakt z Falubazem Zielona Góra. Z Gorzowa odeszli także: Grzegorz Walasek do Ostrovii Ostrów Wlkp. i Szwed Linus Sundstroem do Stali Rzeszów.