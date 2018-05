PlusLiga: Jastrzębski Węgiel skompletował skład

Atakujący Jakub Bucki i rozgrywający Nikodem Wolański zostali siatkarzami Jastrzębskiego Węgla, piątej drużyny ekstraklasy. "W ten sposób zamknęliśmy budowę składu na nowy sezon" - powiedział prezes klubu Adam Gorol.

30-letni Bucki, ostatnio grający w BBTS Bielsko-Biała, będzie drugim atakującym obok Dawida Konarskiego. Wcześniej zawodnik występował w Jadarze Radom, słowackiej Slavii Svidnik i kazachskim Pawłodarze.



"Propozycją z Jastrzębskiego Węgla byłem zaskoczony. Nie spodziewałem się oferty z takiego klubu. To bardzo miła niespodzianka" - powiedział atakujący, cytowany przez oficjalną stronę internetową JW.



"Nie ma co ukrywać, że rola lidera w ataku przeznaczona jest dla Konarskiego. Ale potrzebujemy zawodnika, który byłby wsparciem dla Dawida. Ciężko jest rozegrać cały sezon, mając do dyspozycji jednego atakującego. Myślę, że Jakub przy swoim doświadczeniu, jakie zdobył w PlusLidze, wywiąże się ze swej roli" - ocenił nowego gracza trener jastrzębian Ferdinando De Giorgi.



24-letni Wolański będzie z kolei zmiennikiem reprezentanta Niemiec Lukasa Kampy.



"Poczułem się doceniony i ucieszyłem się, że moja ciężka praca została dostrzeżona. Jest mi bardzo miło, bo wiem, jak silna będzie to drużyna w nadchodzącym sezonie, a ja będę jej częścią. Ważne jest dla mnie także to, że trener De Giorgi w przeszłości był rozgrywającym. Mam nadzieję, że wiele się od niego nauczę" - stwierdził zawodnik ostatnio grający w pierwszoligowej Stali Nysa.



Wcześniej był graczem m.in. Transferu Bydgoszcz, gdzie trenerem był obecny selekcjoner kadry Vital Heynen i belgijskiego Noliko Maaseik.



"Pomogę mu w siatkarskim rozwoju, w końcu trochę znam się na rozegraniu" - podsumował Ferdinando De Giorgi



Wcześniej jastrzębianie pozyskali libero Pawła Ruska (ostatnio Asseco Resovia Rzeszów), który wrócił do klubu po sześcioletniej przerwie, środkowych Piotra Haina i Dawida Gunię z Cuprum Lubin, atakującego reprezentacji Polski Dawida Konarskiego (Ziraat Bankasi Ankara) oraz przyjmujących Francuza Juliena Lyneela (Fundan University Szanghaj) i Niemca Christiana Fromma (Arkas Izmir).



Z klubu odeszli: Maciej Muzaj, Patryk Strzeżek, Dardan Lushtaku, Wojciech Sobala, Damian Boruch, Rodrigo Quiroga, Jason DeRocco, Marcin Ernastowicz i Karol Gdowski.



Ważne umowy mają Grzegorz Kosok, Salvador Hidalgo Oliva i Lukas Kampa, a nowy kontrakt podpisał podstawowy libero Jakub Popiwczak.



Zmiany personalne były spowodowane niezadowoleniem działaczy i sponsorów z piątego miejsca w lidze. Już w styczniu zmienił się trener - Australijczyka Marka Lebedewa zastąpił Włoch Ferdinando De Giorgi.