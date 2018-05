PlusLiga: Nikola Mijailović nowym przyjmującym Trefla Gdańsk

Nikola Mijailović został w czwartek siatkarzem Trefla. Niespełna 29-letni serbski przyjmujący podpisał z gdańskim klubem roczny kontrakt. To czwarty zawodnik pozyskany w przerwie letniej przez trzeci w poprzednim sezonie zespół ekstraklasy.

Zdjęcie Trefl Gdańsk /Piotr Matusewicz /Newspix



Mijailović grał w Partizanie Belgrad, a następnie występował w lidze belgijskiej, greckiej oraz francuskiej. W ostatnich dwóch sezonach reprezentował barwy GFC Ajaccio i Chaumont VB 52. W dorobku ma m.in. mistrzostwo Serbii (2011), brązowy medal mistrzostw Belgii (2013) i wicemistrzostwo Grecji (2014).



Mierzący 191 cm wzrostu zawodnik stawał ponadto na drugim i trzecim miejscu podium ligi francuskiej, z Ajaccio sięgnął także po Puchar Francji, a z Chaumont zdobył Superpuchar kraju. W minionym sezonie dotarł również do Top 12 Ligi Mistrzów, w fazie grupowej rywalizując m.in. z PGE Skrą. Jego ekipa dwa razy okazała się lepsza - wygrała 3:1 w Bełchatowie oraz 3:2 u siebie.



"Obserwowałem Nikolę w minionych sezonach. To gracz kompletny - z dobrą zagrywką i blokiem oraz wysoką skutecznością w ataku. Tak jak większość Serbów jest nieźle zaawansowany technicznie. Zdecydowanie jest to bardzo dobry zawodnik nie tylko dla nas, ale i dla całej polskiej ligi" - skomentował na klubowej stronie trener Andrea Anastasi.



Wcześniej Trefl pozyskał rozgrywającego Marcina Janusza z PGE Skry oraz duet atakujących - Macieja Muzaja z Jastrzębskiego Węgla i Kewina Sasaka ze Ślepska Suwałki. Gdańszczanie będą musieli pozyskać jeszcze jednego przyjmującego.



Z drużyny odeszli atakujący Damian Schulz, przyjmujący Mateusz Mika (mają przejść do Asseso Resovii Rzeszów), a ponadto wszyscy obcokrajowcy, czyli rozgrywający TJ Sanders i atakujący Bradley Gunter z Kanady oraz amerykański środkowy Daniel McDonnell. Z Treflem rozstanie się zapewne także Artur Szalpuk, który powinien wrócić do PGE Skry Bełchatów.