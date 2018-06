Polska będzie gospodarzem mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn 2019 w piłce ręcznej plażowej. Taką decyzję podjęto podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) w Glasgow.



Turniej odbędzie się w dniach 2-7 lipca w Starych Jabłonkach, a poprzedzą go (27-30 czerwca) ME juniorek i juniorów do lat 17