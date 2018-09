Puchar Polski: Klęska Ruchu Chorzów, awans Pogoni Siedlce

Pogoń Siedlce i Odra Opole zapewniły sobie awans do drugiej rundy Pucharu Polski. Ekipa z Siedlec wyeliminowała I-ligową Stal Mielec, Odra z kolei rozbiła na wyjeździe Ruch Chorzów.

Ciekawie było w Siedlcach, gdzie Stal Mielec do przerwy ogrywała II-ligową Pogoń, ale straciła awans w sześć minut. Tyle potrzebowali piłkarze gospodarzy, by dwa razy trafić do siatki i wyrzucić I-ligowca za burtę PP.



Pogoń Siedlce - Stal Mielec 2-1 (0-1)



Bramki: Mateusz Bochnak (70), Adam Mójta (76) - Grzegorz Kuświk (33)



Żółte kartki: Adam Pazio, Paweł Garyga, Bartosz Wiktoruk, Michał Wrzesiński - Maksymilian Banaszewski, Łukasz Wroński, Arkadiusz Górka



Sędziował: Piotr Urban (Warszawa)





II-ligowy od niedawna Ruch Chorzów z Pucharem Polski pożegnał się szybko i w fatalnym stylu. Niebiescy na swoim stadionie zostali rozbici przed opolską Odrę i mogą skupić się na walce o powrót na zaplecze Lotto Ekstraklasy.



Ruch Chorzów - Odra Opole 1-5 (1-2)



Bramki: Wojciech Kędziora (19-głową) - Szymon Skrzypczak (2-karny), Szymon Skrzypczak (26-głową), Bartłomiej Kulejewski (56-samobójcza), (74-głową), Tomasz Mikinic (75)



Żółte kartki: Mateusz Bartolewski - Sebastian Bonecki, Rafał Brusiło



Sędziował: Marcin Szrek (Kielce)



Widzów: 2853.