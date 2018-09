Rajd Turcji: Ott Tanak liderem, Kajetan Kajetanowicz czwarty w WRC2

Po sześciu sobotnich odcinkach specjalnych Estończyk Ott Tanak jest liderem Rajdu Turcji, 10. rundy mistrzostw świata. Jedenastą pozycję, a czwartą w klasie WRC2, zajmuje Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta R5).

Zdjęcie Ott Tanak /AFP



Wcześniej z powodu problemów technicznych z imprezy wycofali się mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Ford Fiesta) oraz Belg Thierry Neuville (Hyundai i20). To duża szansa dla Tanaka, aby dogonić lub nawet wyprzedzić kierowców tę dwójkę prowadzącą w klasyfikacji generalnej MŚ.



Estończyk ma 13,1 s przewagi nad Finem Jarim-Mattim Latvalą (Toyota Yaris) i ponad minutę nad Nowozelandczykiem Haydenem Paddonem (Hyundai i20). Kajetanowicz traci do lidera 20.14,2, natomiast do prowadzącego w WRC2 Czecha Jana Kopecky'ego (Skoda Fabia R5) - 3.08,3.



Impreza zakończy się w niedzielę.



Czołówka Rajdu Turcji po 13 z 17 odcinków specjalnych:



1. Ott Tanak (Estonia/Toyota Yaris) 3:34.22,5

2. Jari-Matti Latvala (Finlandia/Toyota Yaris) strata 13,1 s

3. Hayden Paddon (N. Zelandia/Hyundai i20) 1.10,5

4. Teemu Suninen (Finlandia/Ford Fiesta) 3.22,2

5. Andreas Mikkelsen (Norwegia/Hyundai i20) 6.25,4

6. Henning Solberg (Norwegia/Ford Fiesta R5) 11.55,5

...

11. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Ford Fiesta R5) 20.14,2

